Så er den officiel og bekræftet.

Den kontroversielle, irske UFC-kæmper Conor McGregor skal igen kæmpe i oktagonen.

Og helt som forventet - og som MMA-fans har ønsket - bliver det en titelkamp mod russiske Khabib Nurmagomedov, der lige nu er indehaver af VM-bæltet i letvægtsklassen.

UFCs præsident Dana White var fredag på pressemøde forud for et andet stævne, hvor han kunne bringe nyheden om den store kamp. På pressemødet blev White spurgt ind til kampen undervejs, hvor han sagde, at det formentligt ville blive til noget.

Det var dog bare for at holde spændingen, for som det sidste på pressemødet kunne han rulle en præsentationsvideo ud på storskærmen., der bekræftede, at kampen allerede er på plads.

THE WAIT IS OVER.https://t.co/S48h6p5Ioz — UFC News (@UFCNews) 3. august 2018

Den 6. oktober skal McGregor og Nurmagomedov kæmpe i Las Vegas.

Conor McGregor vandt af VM-bæltet i letvægtsklassen i november 2016, hvor han samtidig vandt indehaver af bæltet i vægtklassen under. Han har dog ikke kæmpet i UFC siden da, hvor han har prøvet kræfter med boksning mod Floyd Mayweather samt det amerikanske retssystem. Læs mere om det her.

Begge McGregors bælter er, på grund af den lange pause væk fra UFC, gået videre til andre fighter, hvor Khabib Nurmagomedov så har det nu i letvægt.

Mens McGregor har en statistik i MMA på 21 sejre og tre nederlag, så er den russiske modstander dog noget skræmmende på 26 sejre i 26 kampe.