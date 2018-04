Patrick Nielsen forsvarer sit risikable valg om at møde Arthur Abraham, selvom et nederlag koster ham boksekarrieren. BT kan også afsløre, at der kommer en titel på spil i kampen den 28. april.

Patrick Nielsen lignede ikke en mand, der senere skulle få sit livs opgave som bokser, da han blev slået i gulvet af engelske John Ryder i London sidste år. Heller ikke da hans promotor Team Sauerland droppede ham efterfølgende.

Men tyskerne fik pludselig brug for Patrick Nielsen igen, da de manglede en passende modstander til den aldrende boksestjerne Arthur Abraham 28. april i Offenburg.

Patrick Nielsen kunne efter nederlaget til John Ryder have taget en langt mere skånsom vej tilbage i ringen. Men den retning ville Albertslund-bokseren ikke gå med sin boksning.

I stedet holder Patrick Nielsen stædigt fast i, at han har brug for risikokampen mod hårdtslående Arthur Abraham, hvis boksekarrierens fortsat skal give mening.

»Jeg har sagt, at hvis jeg taber, så er det min sidste boksekamp. Det har jeg tænkt mig at holde fast i. Men lige nu er jeg 100 procent sikker på, at jeg vinder. Der er intet, som kan pille mig ned,« siger Patrick Nielsen til BT, som møder bokseren i træningslokalet efter flere hårde omganges sparring med kollegaen Abdul Khattab.

»Jeg har hele tiden sagt, at jeg vil blande mig med de bedste. Abraham ligger stadig rigtig højt på ranglisterne og har været dobbelt verdensmester. Hvis jeg kan vinde over ham, har jeg bevist noget over for mig selv igen. Og så er jeg tilbage på sporet og kan forfølge min drøm,« forklarer Patrick Nielsen med sveden drivende fra panden og ned ad kinderne.

Den 26-årige dansker ved godt, at han tager en risiko mod Arthur Abraham på udebane i Tyskland.

En kamp, der ifølge BTs oplysninger bliver om det store forbund WBOs internationale titel i supermellemvægt. Altså en hamrende svær opgave for Patrick Nielsen, hvor han på forhånd ikke spås mange chancer for sejr.

Patrick Nielsen insisterer dog på, at han hverken er dårligt rådgivet, dumdristig eller hentet ind som slagtekvæg. Det handler om at tage en revanche, der giver genlyd.

»Det er mig selv, der har valgt denne her kamp. Jeg har haft flere muligheder, hvor jeg kunne bokse mod nogle andre. Det har jeg sagt nej til. Giv mig den bedste. Så jeg er taknemmelig for at få denne her chance,« slår Patrick Nielsen fast og tilføjer:

»Det er en kæmpe chance for mig, efter jeg i en periode har været halvt ude at boksningen, og hvor jeg er kommet tilbage med nogle lortekampe. Her er nu min mulighed for at vise, at jeg godt kan,« siger han.

Patrick Nielsen led et smertefulgt nederlag til engelske John Ryder. Foto: ANDREW COULDRIDGE Patrick Nielsen led et smertefulgt nederlag til engelske John Ryder. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Patrick Nielsen forklarer, at han efter nytår har afvist flere tilbud.

»Jeg kunne have bokset kampe i januar, februar og marts, men jeg har sagt nej. Hovedet skulle være med, og jeg skulle igennem nogle private ting. Det er ting, hvor jeg først bagefter har kunnet se, hvor hårdt det har tæret på mig. Det er lidt som at få et barn. Du kan først forklare, hvilken følelse du står med, efter det er blevet født,« siger Patrick Nielsen.

Den danske bokser har ofte kæmpet med vægten før en kamp, men denne gang ser Patrick Nielsen mere trænet og parat ud.

Et indtryk, Patrick Nielsen bekræfter.

»Jeg er for en gangs skyld godt nede i vægt og har ikke de her 10 kilo ekstra, som jeg plejer. Jeg har et par enkelte kilo, men det er til at overleve. Nu giver jeg alt, hvad jeg har og smadrer ham Abraham helt vildt over 12 omgange. Jeg skal slå slagene, bevæge mig og undgå at blive ramt af hans sving,« siger danskeren.

Mens Patrick Nielsen altså bokser titelkamp i Offenburg 28. april, får hans bror Micki Nielsen også en kamp i Tyskland om WBOs internationale titel i cruiservægt mod tyske Artur Mann. Det sker 2. juni.