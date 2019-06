McDonald's har delt gratis pomfritter ud, hver gang NBA-holdet Toronto Raptors har lavet 12 3-point-scoringer.

NBA-holdet Toronto Raptors' basketevner koster McDonalds dyrt.

Som led i en marketingkampagne lovede flere af fastfoodkædens restauranter i Ontario, Canada, inden sæsonen, at man ville give gratis pomfritter, hver gang Raptors laver minimum 12 3-point-scoringer i en kamp.

Ifølge amerikanske The Financial Post estimerede McDonalds, at det ville koste kæden 700.000 gratis omgange mellem-pomfritter, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tallet er dog nået over to millioner, og der mangler stadig kampe i sæsonen, hvor Raptors er i NBA-finalen mod Golden State Warriors.

Foto: Lachlan Cunningham Vis mere Foto: Lachlan Cunningham

Indtil videre har Raptors' 3-point-evner kostet fastfoodkæden over 26 millioner kroner, vurderer kæden.

Raptors lavede minimum 12 3-point-scoringer i 44 kampe i grundspillet og har indtil videre nået milepælen ti gange i slutspillet.

I første kamp af finaleserien mod Warriors lavede Raptors 13 3-point-scoringer, hvilket kostede McDonalds 80.000 omgange gratis pomfritter.

Mike Forman ejer fire restauranter i staten Ontario, hvor Raptors hører hjemme. Han siger, at det naturligvis har været en underskudsforretning, men han håber, at det betaler sig i det lange løb.

Kunder skal nemlig downloade McDonalds' app for at kunne indløse de gratis pomfritter.

Raptors vandt natten til lørdag over Golden State Warriors og fører 3-1 i finaleserien, der spilles bedst af syv kampe.

/ritzau/