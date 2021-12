Verdens otte bedste dartspillere kommer i juni til København for at deltage i Nordic Dart Masters i Forum.

De danske dartfans kan godt begynde at glæde sig. Ligesom i år vil den store turnering Nordic Dart Masters også blive afholdt i Forum i København i 2022.

Det oplyser Nent, der står bag tv-kanaler som TV3+ og TV3 Sport, i en pressemeddelelse.

De otte bedst rangerede spillere på verdensranglisten vil være til stede, herunder Michael van Gerwen, Peter Wright og Gerwyn Price.

Derudover vil otte regionale spillere fra Norden og de baltiske lande også være at finde i Forum. I år deltog tre danskere - Andreas Toft Jørgensen, Niels Heinsøe og Ivan Springborg - samt to svenskere, en finne, en litauer og en lette.

- Vi er glade for at vende tilbage til København i 2022 efter en fantastisk indledende Nordic Darts Masters i år, siger direktør i dartforbundet PDC Matthew Porter i pressemeddelelsen.

- Det danske publikum skabte en fantastisk atmosfære, der viste, hvad PDC-begivenheder handler om – en uovertruffen kombination af sport i verdensklasse og underholdning. Vi ser frem til at arbejde sammen med vores partner Viaplay for at skabe endnu en mindeværdig weekend med dart.

Næste års Nordic Dart Masters afholdes 10. og 11. juni. Billetsalget er allerede i gang.

Michael van Gerwen vandt 2021-udgaven efter en finalesejr over Fallon Sherrock, der med sin deltagelse blev den første kvinde nogensinde til at spille en finale i en større PDC-turnering.