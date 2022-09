Lyt til artiklen

En tragedie har ramt den kendte jockeyfamilie De Bromhead i Irland.

I weekenden deltog familiens blot 13-årige dreng Jack de Bromhead i et hestevæddeløb under den populære Glenbeigh Racing Festival, men hvad der skulle have været en festdag, endte så tragisk som den kunne.

13-årige Jack faldt nemlig af hesten, og det endte med at koste ham livet – og De Bromhead-familien en søn.

»Vores hjerter er knust,« siger forældrene til BBC.

Jack de Bromhead var søn af den særdeles prominente væddeløbstræner Henry de Bromhead, der sammen med sin kone Heather har delt dødsannoncen online.

Den blot 13-årige rytter fandt kærligheden til dyr gennem sit arbejde på familiens gård og udviklede sin passion for hestevæddeløb gennem sin far, fortæller de.

»Et enestående barn, der har rørt vores alles liv på den bedst mulige måde – han vil altid være hos os. Altid værnet om, altid elsket, frosset fast i tiden med en smuk ung sjæl.«

»Jack, du vil altid være hos os i din families og venners hjerter. Altid til stede, altid elsket med så mange minder fra dit pakkede, ekstraordinære liv,« skriver familien.

Efter den tragiske ulykke, som fandt sted lørdag klokken 17.20, blev de resterende af weekendens væddeløb aflyst, og tilskuere og pårørende tilbydes krisehjælp.