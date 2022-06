Lyt til artiklen

Mindst fire personer er blevet dræbt og hundredvis såret i hvad, der har udviklet sig til en stor tragedie i Colombia, efter en tribune kollapsede under en tyrefægter-begivenhed søndag.

Det skriver flere colombianske medier, heriblandt El Tiempo.

Voldsomme videoer viser, hvordan hundredvis af personer styrter sammen med tribunen mod jorden i El Espinal, Tolima i Colombia.

Mindst fire personer er bekræftet døde og der meldes om mindst 500 andre såret. Det frygtes, at dødstallet vil stige.

#VIDEO - Colapsaron palcos en corralejas en Espinal, Tolima



No se conocen mayores detalles respecto a la cifra de heridos o muertos pic.twitter.com/r5u8E39osf — Noticias 180 Grados (@noticias180gr) June 26, 2022

En tyr kan ses på videoer på de sociale medier flygte ud fra arenaen ud i gaderne.

Det er endnu uklart, hvad der fik tribunen til at kollapse. Tragedien skete ifølge El Tiempo på et tidspunkt, hvor nogle tilskuere sprang ind i arenaen til en tyr under den årlige Corraleja-festival. Og alt imens kollapsede en del af arenaen. Til den traditionelle festival tilskyndes tilskuere til at gå ind i arenaen og udfordre tyrene.

Blu Radio skriver, at de omkomne er to kvinder, en mand og en mindreårig. Det fortæller Tolima-regionens guvernør, José Ricardo Orozco, til mediet.

»Vi beklager dybt, hvad der skete i tyrefægterarenaen. Vi vil opfordre til ro i hele samfundet. Beredskabet handlede øjeblikkeligt på stedet og fik evakueret de sårede til primær pleje på San Rafael Hospitalet,« lyder det i en officiel udmelding fra borgmesterkontoret i Espinal, der dog ikke kommer nærmere ind på årsagen til tribunekollapset.

#VIDEO - Momentos de pánico en Espinal, Tolima, por la caída de los palco en las corralejas que se celebraban en la localidad



No hay un dato claro sobre los heridos y muertos a esta hora.



Somos Noticias 180 Grados pic.twitter.com/cyTqlAXbb3 — Noticias 180 Grados (@noticias180gr) June 26, 2022

Festivalen har ifølge Blu Radio fået hård kritik for deres behandling af dyrene. Til radiostationen forklarer guvernøren José Ricardo Orozco, at han få timer inden begivenheden ville have den aflyst.

Det gjorde han klart over for borgmestrene i området, men det ønske blev ikke opfyldt. Hvad grunden til guvernørens bøn om en aflysning var, beretter Blu Radio ikke om.