Danske Henrik Hecklen leverede et af karrierens største resultater – og samtidig et af de største danske pokerresultater nogensinde – da den danske pokerspiller vandt en stor turnering i London.

Det var ved European Poker Tour i den engelske hovedstad, at han vandt Super High Roller-turneringen, der var det højeste buy-in ved eventet.

Intet mindre end 50.000 pund – svarende til mere end 420.000 danske kroner – kostede det at være med i turneringen.

Heldigvis for Henrik Hecklen fik han konverteret de penge til en kæmpe triumf, da han besejrede alt og alle i turneringen og kunne hæve trofæet – inklusiv en førstepræmie på svimlende 5.548.602 kroner.

Running pure so far at EPT London with 3 events played, 3 cashes including a 2nd and 1st! Jumped into Main Event 1B just now to see if I can keep the ball rolling. https://t.co/OsbcjO25l9 — Henrik Hecklen (@hhecklen) October 23, 2022

Ved finalebordet endte Henrik Hecklen med at være heads up med spanske Juan Pardo, som danskeren havde et horn i siden på i forvejen.

Spanieren snuppede nemlig sejren ved Mystery Bounty-turneringen, hvor Henrik Henklen måtte 'nøjes' med en andenplads og en gevinst på 447.497 kroner.

Henrik Hecklen har efter den imponerede sejr skrevet et tweet, hvori han gør status på sine imponerede bedrifter ved turneringerne i London.

»Har spillet tre turneringer og endte i pengene tre gange inklusiv en andenplads og en førsteplads,« skriver han på Twitter.

Ifølge pokerdatabasen The Hendon Mob var det danskerens næststørste triumf nogensinde. Med de mere end fem millioner i præmiepenge rykker Henrik Hecklen op som den tredjemest vindende danske pokerspiller gennem tiden.

Han er kun overgået af legenderne Gus Hansen og Peter Eastgate. Sidstnævnte vandt den største præmiesum af en dansker nogensinde, da han sejrede i 2008 ved verdensmesterskabet i poker og vandt vanvittige 9 millioner dollar – svarende til næsten 70 millioner danske kroner.

Peter Eastgate, der ikke længere er en aktiv pokerspiller, nåede op på 83 millioner kroner i gevinster og fører som den mest vindende dansker. Henrik Hecklen er nu 11,8 millioner kroner fra den førsteplads.