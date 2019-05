Hvad blev der egentlig af Victor Feddersen?

I 1996 var han med til at vinde guld i rosport-disciplinen letvægtfirer, så blev han formand for DIF's aktivkomité og overhalet indenom af kronprins Frederik til at blive medlem af IOC, hvorefter han arbejdede som konsulent og netværksleder. Han var desuden en kort periode direktør for Charlottenlund Travbane.

»Jamen, jeg har det udmærket, er blevet far i en forholdsvis sen alder og er nu direktør i min egen netværks- og foredragsvirksomhed (Winning Team, red.),« fortæller 51-årige Victor Feddersen til B.T.

Ikke alt er dog gået lige optimalt for ham de senere år.

Den tidligere OM-guldvinder i roning, Victor Feddersen, er gift med Anita. Sammen har de to døtre på henholdsvis tre og syv år. Foto: Henning Bagger Vis mere Den tidligere OM-guldvinder i roning, Victor Feddersen, er gift med Anita. Sammen har de to døtre på henholdsvis tre og syv år. Foto: Henning Bagger

BLÅ BOG Victor Feddersen Alder: 51 år

Bopæl: Hellerup

Ægtestand: gift med Anita, der er ansat som landechef for flyselskaberne Air France og KLM i Danmark, samt far til to døtre på henholdsvis tre og syv år

Uddannelse: har afsluttet CBA på AVT Business School og er i gang med at erhverve sig en 'CIBE – Certificate In Business Excellence' på Colombia Business School i New York

Nuværende beskæftigelse: partner i netværks- og foredragsfirmaet Winning Team

Idrætskarriere: var ved OL 1996 i Atlanta med til at vinde guld i letvægtsfireren i roning, mens det i samme disciplin blev til bronze ved OL 2000 i Sydney. Var herudover med til at vinde fire verdensmesterskaber. Formand for DIF's aktivkomité i perioden 2000 til 2008

»I perioden omkring, jeg blev smidt på porten af Charlottenlund Travbanes bestyrelse, der ville noget andet med mig end det, de havde sagt ved ansættelsessamtalen, møder jeg en fyr, der foreslår, vi skal lave forhindringsløb sammen,« fortæller Victor Feddersen og tilføjer:

»Jeg tænkte, at det lugter af sport, kan gøre mennesker glade, og at forretningsmodellen virker til at hænge sammen. Vi var fire, der skød penge ind og havde ambitioner om at gøre det til verdens hårdeste forhindringsløb. Intet mindre! Men han snød os, tog af kassen og brugte penge på en måde, jeg aldrig har set nogen gøre det på tidligere. Kort sagt: Han drænede kassen samtidig med, at vi i firmaet fik bygget et hav af kreditorer op. Vi kunne ikke betale, og vi gik konkurs på grund af hans gøren og laden. Jeg har altid baseret mine relationer på gensidig tillid. Det kan jeg godt se i denne sammenhæng er naivt at gøre. Men desværre havde vi ikke styr på ham og hans psykopatiske evner. Han var løgn, på løgn, på løgn. Det gik op for os bagefter, at vi i den grad var blevet forført. Han bor i dag i Fredericia og hedder nu noget andet, end han kaldte sig dengang. Alt i alt har jeg mistet omkring to mio. kroner,« siger Victor Feddersen, der har det skidt med, at han herudover var indirekte medårsag til at skylde penge til en række firmaer.

»Én ting er, at man selv mister penge, noget andet er at skylde dem væk. Det er frygteligt. Desværre er der et psykologisk og økonomisk efterslæb, som jeg stadig mærker i dag, selvom det efterhånden er fem år siden,« siger Victor Feddersen.

I det daglige bruger han Ulrik Nerløe, der er personlig- og ledelsesudviklingsekspert og grundlægger af Unified People, som sin personlige coach.

Guldfireren – Victor Feddersen, Eskild Ebbesen, Thomas Poulsen og Niels Henriksen – ved præmieoverrækkelsen på Lake Lanier nær Atlanta ved OL 1996. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Guldfireren – Victor Feddersen, Eskild Ebbesen, Thomas Poulsen og Niels Henriksen – ved præmieoverrækkelsen på Lake Lanier nær Atlanta ved OL 1996. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Sagt om holisme »Det handler om mennesket. Alle ved, hvad de selv er, men ikke hvem de selv er. Det handler om at hvile i sig selv og vide, hvem man selv er ved at få større indsigt, og det skal man støtte sportsudøverne i. Det skal handle om at leve op til egne forventninger for den enkelte og ikke andres forventninger. Det er et arbejde, der skal foregå løbende med hjælp fra eksperter, og så er meditation som 'værktøj' en rigtig god idé til at finde ro, for tydeligere at se, hvem man er som menneske! Det vigtigste er, at arbejdet går på, hvem man er som menneske, og ikke kun hvem man er i rollen som idrætsudøver.«

Sagt af Ulrik Nerløe, der er grundlægger af lederskabsfirmaet Unified People, i maj-udgaven af printmagasinet Sport Link.

»Han har en holistisk tilgang til livet. Hans input om, at man skal tænke positivt, har helt klart været et redskab, jeg har brugt, når jeg har brugt tid på at slikke sårene og været kørt ned i kulkælderen. Samtidig har jeg brugt den vedholdenhed, jeg erhvervede mig i min tid som eliteroer. Men det har da været hårdt, og der er nogle ar efter det. Nu har jeg en lidt anden tilgang til at have et tæt samarbejde med mennesker. Så inden de indledes, tester jeg, om de i én og samme person forhåbentlig ikke er hverken svindlere, bedragere eller psykopater,« siger Victor Feddersen.

Den tidligere OL-guldvinder har det fint med at fortælle sin historie.

»I Danmark er det ofte sådan, at det i den brede offentlighed betragtes som et minus, at man har fejlet. Til sammenligning får man plusser i karakterbogen, hvis det var sket i USA. Her får man et skulderklap, hvis man efter en nedtur er kommet på højkant igen,« siger Victor Feddersen, der har denne slutreplik:

»Der er ingen tvivl om, at jeg har lært noget. På den hårde måde. Men jeg ville rigtig gerne have været det foruden. Jeg må konstatere, at der er flere minusser end plusser.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Victor Feddersens tidligere samarbejdspartner, hvis navn er redaktionen bekendt og som i dag har job som »chief operating officer« i et firma, der har kontorer i København, Aarhus og Fredericia.