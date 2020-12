I sommer traf Silje Norendal en livsomvæltende beslutning.

Den succesfulde snowboarder måtte træffe et smerteligt valg: Som kun 27-årig har hun valgt at lade sig pensionere.

Selvom beslutningen i udgangspunktet også skyldes en lykkelig nyhed, var det med tårer i øjnene, at hun sagde stop.

»Det har været virkelig svært. Jeg græd i en time efter at have snakket med mine nære om at stoppe. Min identitet er snowboard,« fortæller Silje Norendal til NRK.

Silje Norendal i 2014. Arkivfoto. Foto: JAVIER SORIANO

»Snowboard betyder så meget for mig. Familie, kæreste og venner har været andenprioritet de sidste 10 år,« siger hun.

I februar pådrog den norske snowboarder sig en skade, der holdt hende ude resten af sæsonen. I sommer besluttede hun sig så for, at det skulle være slut med livet som topatlet.

Hun har bare valgt først at annoncere nyheden nu. Samtidig med at hun offentliggør, at hun skal have et barn.

»Jeg er gravid og klar til at starte et nyt kapitel uden for topidrætten,« forklarer Silje Norendal, som danner par med den 33-årige ishockeyspiller Aleksander Bonsaksen.

Hun stopper efter en flot karriere, hvor hun har vundet guld ved X-games fire gange, hvilket er det næststørste for snowboaredere efter OL.