Danmarks VM sluttede i kvalifikationen til semifinalen, men det helt store mål om en OL-billet blev indfriet.

Danmarks curlingkvinder har gennem hele ugen leveret gode præstationer mod nogle af verdens bedste nationer ved VM i Canada.

Selv om den imponerende danske uge lørdag endte med et nederlag til USA i kvalifikationskampen til semifinalen, tager det ikke glæden fra danskerne.

Billetten til næste års vinter-OL, der blev sikret fredag, overskygger alt andet, understreger landsholdsspilleren Mathilde Halse.

- Vi er mega stolte af det resultat, vi har opnået, for det var drømmemålet.

- Det betyder sindssygt meget at komme til OL. Ikke kun for os, men for hele Dansk Curling Forbund. Jeg håber, at resultatet vil betyde meget fremadrettet, og så må vi se, hvilke følger det har, siger hun.

Danmark havde tidligere i turneringen besejret USA, men i et tæt opgør tabte danskerne lørdag med 7-8 til amerikanerne.

- USA spillede en god kamp, og deres skipper spillede fænomenalt. Jeg tror kun, at hun havde en enkelt misser. Ud over det havde vi nogle smådumme missere, og det er, hvad det er.

- Selvfølgelig er det super ærgerligt, men vi er sindssygt stolte af hele den her uge, når vi ser tilbage på den.

- Nu skal det lige synkes, og selvfølgelig er vi super skuffede, men vi har faktisk kvalificeret os til OL, og det er en kæmpe fortjeneste, siger hun.

Inden turneringen betegnede danskerne det selv som en overraskelse, hvis de ikke sluttede sidst eller næstsidst blandt de 14 deltagende nationer.

Sådan gik det langtfra.

I stedet vandt danskerne 8 af 13 kampe i den indledende runde og lå nummer fire efter at have mødt alle modstanderne.

- I hver kamp går vi ud med intentionen om, at vi gerne vil vinde. Men det er super svært, for vi spiller mod de bedste i verden, og mange er fuldtidsprofessionelle, siger Mathilde Halse.

Fuldtidsprofessionelle er danskerne ikke, og siden 2018 har curlingforbundet slet ikke været støttet af Team Danmark.

Den debat ser Mathilde Halse som politisk, og hun vil derfor ikke blande sig i den.

- Det synes jeg ikke, at jeg kan blande mig i som spiller for at være helt ærlig, siger hun.

Men præstationen er blevet bemærket af Team Danmark, og tidligere lørdag kaldte Magnus Wonsyld, der er konsulent og sportsmanager i Team Danmark, VM-resultatet for "et rigtig godt afsæt for en dialog omkring et samarbejde frem mod OL".

Selv om det i Canada er blevet til sejre over store curlingnationer, tør Mathilde Halse ikke håbe på en topplacering igen ved OL.

- Det har været et mærkeligt år i forhold til corona. Dem, der har fuldtidscurlingjob, har ikke haft lige så meget mulighed for at spille alle de turneringer, som de plejer.

- På den måde har de ikke haft den store mulighed for at træne. Det kan man håbe, at de og vi får mulighed for næste år.

- Der bliver meget at arbejde med frem mod OL, og vi ved endnu ikke, hvem der stiller op for Danmark. Men vi er sindssygt glade for, at vi har fået en plads, og det er vi virkelig stolte af, siger hun.

/ritzau/