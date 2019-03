Et superman-punch. Har du hørt om det?

Med netop det slag tog Anthony Pettis natten til søndag en sejr over Stephen Thompson ved UFC Fight Night i Nashville.

32-årige Pettis havde gennem de to første runder af weltervægt-opgøret fået godt med tæsk af 36-årige Thompson og så ud til at være på vej mod et nederlag.

Men med masser af blod i ansigtet vendte han kampen på hovedet med et enkelt slag.

Superman-punchet, hvor han først får det til at se ud som om, at han vil sparke sin modstander, for så at følge op med et slag til hovedet helt uden parader foran sig.

Thompson går hurtigt til gulvet og er nærmest bevidstløs, da kampens dommer må stoppe kampen.

Pettis, der til tidligere UFC-verdensmester i letvægt, kunne derfor erklære sig sejrherre på knockout mod Thompson, der tidligere har kæmpet om UFC-bæltet i weltervægt.

Vi skal dog advare om, at videoen kan være voldsom for nogle personer.