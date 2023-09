»Det er svært ikke at være begejstret.«

Sådan lød det fra Danmarks største MMA-stjerne Mark O. Madsen, da han stod op kl. 4.45 fredag morgen og skrev under på kontrakten til hans næste store kamp.

»Kæmpe mulighed i den største arena af dem alle,« siger han uden at at afsløre, hvem han skal op imod.

TV2 Øst fortæller, at der er tale om Madison Square Garden i New York, hvor han den 11. november formentlig skal i kamp mod Jared Gordon fra USA.

»Det er en kæmpe, kæmpe mulighed. Det er selveste Madison Square Garden. Jeg tænker bare ”wow”, det er helt vildt,« siger han til mediet.

Den 38-årige olympiske sølvvinder i brydning flyttede i foråret hjem til Danmark for at tage sig godt af sin kone Maria, der har en genstridig sygdom - læs mere her.

Hans statistik i UFC-sammenhæng lyder på 12-1, men han skal op på hesten igen efter sit nederlag til Grant Dawson, der faldt i november 2022.