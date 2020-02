»Hvad er meningen med at være her på jorden, hvis du skal forsøge at være en, du ikke er?«

Ordene kommer fra Zaya, der er barn af NBA-legenden Dwayne Wade og Gabrielle Union.

Og de kommer i en video, som netop Gabrielle Union har delt på sin Instagram-profil af den 12-årige, der nu identificerer sig som en pige. I videoen fortæller hun, hvad det vil betyde, hvis man ikke står ved den, man er.

»Så lever man ikke som sig selv, og det er det dummeste nogensinde i min verden,« fortæller Zaya, der blev født som dreng og tidligere bar navnet Zion.

»Vær tro mod dig selv, og lad være med at gå op i, hvad den stereotypiske måde at være sig selv på er. Selv i de hårde tider skal man kæmpe sig igennem det. Det er det værd, når man når til det punkt med sig selv,« lyder det fra Zaya i klippet, som kan ses i bunden af artiklen.

I december fortalte Dwayne Wade selv, hvordan han og konen havde fået den besked, som han ærligt indrømmede, han skulle bruge lidt tid på at fordøje.

»Jeg måtte kigge mig selv i spejlet, da min søn var tre år gammel, da min kone og jeg talte om, at han ikke opførte sig så drenget som Zaire (Wades anden søn, red.),« fortalte Dwayne Wade.

»Jeg måtte kigge mig i spejlet og sige: 'Hvad hvis din søn kommer hjem og siger, han er homoseksuel? Hvad gør du så? Hvordan opfører du dig så? Hvordan reagerer du? Det handler ikke om ham. Han ved, hvem han er. Det handler om dig. Hvem er du?'« fortalte Dwayne Wade.

Han har selv netop fortalt til tv-værten Ellen DeGeneres, at hans 12-årige nu identificerer sig som kvinde og selv har bedt om at blive kaldt 'Zaya'.

»Zion, der blev født som dreng, kom hjem og sagde: 'Hey, jeg vil gerne tale med jer. Jeg tror, jeg er klar til at leve mit rigtige liv. Og jeg vil gerne omtales 'hun' og 'hende'. Jeg ville elske, hvis i kaldte mig Zaya,'« lød det fra NBA-legenden i tv-programmet.

37-årige Dwyane Wade spillede i sin karriere for Miami Heat, Chicago Bulls og Cleveland Cavaliers.

I 2018 vendte han tilbage til Miami, og det var også her, han stoppede sin karriere i april sidste år.