'For at være helt ærlig, er han heldig at være i live'.

Sådan lyder det i et opslag på 'X' fra den amerikanske skistjerne Mikaela Shiffrin.

Manden, hun taler om, er hendes kæreste, skiløberen Aleksander Aamodt Kilde, der for nogle dage siden havde et voldsomt styrt.

Det skete i fuld fart på vej ned ad pisten, og han måtte fragtes væk ved at blive hejst op i en lift.

Han blev efterfølgende indlagt på hospitalet med en skulder, der var gået af led og en skade i læggen.

Kilde delte senere et billede, der også viste flere sår i ansigtet.

'Jeg er her (og jeg bliver passet på af den bedste Mikaela). Lappet sammen. Tak for alle jeres beskeder. Jeg er taknemmelig for alle jeres ord og støtte. Denne sport kan være brutal, men jeg elsker den stadig,' skrev han i et opslag på Instagram.

Efter at have besøgt kæresten på hospitalet, tog Mikaela Shiffrin til Flachau for at deltage i World Cup.

Her tog hun tirsdag aften sin sejr nummer 94, men det var bestemt ikke det, der fyldte hos hende efterfølgende.

Det var i stedet et vigtigt telefonopkald.

»Jeg vil gerne lige ringe til Alex. Han skal snart sove. Jeg vil bare høre, hvordan det går,« sagde hun ifølge AP som det første inden sit tv-interview.

Efterfølgende var hun tydeligt rørt, og hun erkendte også, at det havde været nogle voldsomme dage.

»Det er bare virkelig følelsesladet lige nu. De sidste tre dage har føltes som om, jeg har levet et helt liv,« sagde hun.