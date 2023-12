For første gang i 14 år er de engelske cricketstjerner i Trinidad og Tobago for at spille en serie af kampe mod Vestindiens forenede crickethold.

Og det bliver næppe en oplevelse, de glemmer foreløbigt.

Mandag morgen, dagen efter stjernernes ankomst til hotellet Hyatt Regency, blev en mand skudt og dræbt på gaden lige foran hotellet, der nu er i højeste alarmberedskab.

Det har ført til strikse sikkerhedsforanstaltninger for spillerne, der kun må forlade hotellet af to årsager, skriver The Times og The Sun.

Chris Woakes, Harry Brook og Liam Livingstone jubler over Englands sejr. Foto: Randy Brooks/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Chris Woakes, Harry Brook og Liam Livingstone jubler over Englands sejr. Foto: Randy Brooks/AFP/Ritzau Scanpix

Sam Curran og Jos Butler, der tilsammen har 4,5 millioner følgere på Instagram og begge har modtaget det britiske kongehus' orden, er blandt de cricketstjerner, der er mere eller mindre lukket inde på hotellet i hovedstaden Port of Spain.

»Vores sikkerhedsråd er, at vi ikke forlader hotellet. Når vi gør, har vi en politieskorte,« siger en talsperson fra det engelske cricketforbund til The Times.

Tirsdag aften blev de lukket ud for at spille den fjerde af fem såkaldte T20-kampe mod Vestindien, der i cricket har et samlet landshold bestående af spillere fra mange af de caribiske ønationer.

Udover cricket-relaterede aktiviteter må spillerne kun forlade hotellet for at tage et slag golf, skriver medierne.

Ifølge medierne var det en 47-årig mand i en Mercedes, der blev skuddræbt foran hotellet mandag. Han var kendt af politiet.

To mænd blokerede hans vej og begyndte at skyde. Ifølge det lokale politi er drabet banderelateret.

Trinidad og Tobago har verdens sjettehøjeste kriminalitetsrate i verden ifølge World Population Review. Sidste år var antallet af drab 605.

Trods de dramatiske omstændigheder virkede Englands landshold ikke synderligt påvirkede i tirsdagens opgør.

I hvert fald vandt de kampen og udlignede dermed til 2-2 i serien. Femte og afgørende kamp spilles torsdag.