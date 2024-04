Ét af Norges helt store atletiknavne gør comeback.

Den norske hækkeløber Amalie Iuel skal nemlig for første gang i over halvandet år i aktion, når hun lørdag deltager i et 400 meter hækkeløb ved Continental Gold Tour i Kenya.

Det skriver VG.

Årsagen til de mange måneder væk fra atletikverdenen skyldtes dog lykkelige omstændigheder.

Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix

For 30-årige Amalie Iuel, der i øvrigt er født i Danmark, men som siden har valgt at repræsentere Norge, blev nemlig mor i september.

Sammen med sin forlovede, Aksel Lund Svindal, som hun har dannet par med i snart fem år, og som er én af de mest vindende skisportsstjerner i Norge nogensinde, blev de forældre til en lille dreng.

Og derfor bliver det da også specielt for Amalie Iuel, når hun for første gang skal undvære sin søn i flere dage i træk.

»Det bliver o.k. Det er værre for mig end for ham, for han er i trygge hænder,« siger hun til VG, inden hun sætter ord på lørdagens tilbagevenden:

»Jeg mærker nerverne kraftigt til træning, og jeg tænker meget på, hvordan det bliver at løbe for første gang i lang tid. Det bliver mærkeligt.«

Amalie Iuel og Aksel Lund Svindal blev forlovet i oktober.