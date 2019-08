En video fra Rita Mahrez har gjort rigtig mange mennesker vrede.

Den 25-årige tidligere model, der danner par med Manchester City-stjernen Riyad Mahrez, er blevet filmet, mens hun kørte bil.

Et klip, der blev lagt op på hendes Instagram-story, og det viste, at Rita Mahrez kørte på motorvejen med begge fødder oppe på panelet i bilen.

Det skriver Daily Mail, der også har delt videoen. I videoen har Rita Mahrez kun den ene hånd på rattet, mens bilen er sat på fartpilot.

»Hun kunne have dræbt nogen. Det var så farligt. Det skal deles. Hun tror tydeligvis, hun kan gøre, hvad hun vil, uden det får konsekvenser,« siger et vidne til Daily Mail.

Og den noget anderledes og kontroversielle måde at sidde på har også medført stort kritik fra blandt andre Edmund King, der er præsident for The Automobile Association.

For alle bilister skal holde fødderne på pedalerne, indtil biler der er helt selvkørende er på plads, mener han.

Derudover lyder et kritikpunkt fra eksperter, at skulle en ulykke ske, kunne det få alvorlige konsekvenser. Ikke blot for andre bilister men også for Rita Mahrez selv.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Rita 11:11 (@ritamahray) den 22. Jul, 2019 kl. 6.14 PDT

»Skulle der ske en ulykke, ville føreren ikke være i stand til at stoppe,« siger Edmund King og påpeger, at Rita Mahrez godt kunne få strafpoint, som er det system, der bruges i England.

Rita Mahrez har været gift med Riyad Mahrez siden 2015, og sammen har de to døtre. Og den 25-årige kvinde har tidligere fortalt, hvordan hun nyder at være fodboldkone.

»Vores livsstil er ret overdådig, da alle gerne vil have det bedste og leve i luksus. Vi vil alle gerne have en livsstil med luksus, da det i sidste ende er det, alle arbejder hårdt for. Men selvom det er dejligt at have, er det ikke det, der gør dig glad,« har hun tidligere fortalt.

Om videoen fra bilen får konsekvenser for Rita Mahrez vides endnu ikke.