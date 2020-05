Det var en ekstremt tragisk historie, da UFC-stjernen Walt Harris mistede sin steddatter tilbage i november.

I en måned havde den 19-årige Aniah Blanchard været forsvundet, før hendes lig blev fundet af politiet.

Det skete i en skov i Alabama, efter den 19-årige steddatter var forsvundet på mystisk vis.

Det slog naturligt nok Walt Harris helt ud, da han havde været stedfar til Aniah Blanchard, siden hun var helt lille. Derfor er han også ekstremt følelsesladet, når han nu gør comeback til oktagonen.

»Jeg elsker hende så meget, og jeg vil bare gøre hende stolt,« siger Walt Harris til TMZ Sports.

Lørdag skal han i kamp for første gang siden drabet på datteren, og den 36-årige UFC-kæmper er slet ikke i tvivl om, at han kommer til at reagere.

»Der vil nok komme nogle tårer. Det kan jeg lige så godt lade jer vide allerede nu,« siger Harris.

Walt Harris, der er i top ti i verden i sin vægtklasse, møder Alistair Overreem lørdag.

Vis dette opslag på Instagram My sweet baby girl... I just wanna thank you for helping me change my life for the better... For teaching me how to be a man and a better father! For being my biggest fan win, lose , or draw! For always knowing what to say to put a smile on my face and lift me up when I was down and wanted to give up. You light up my world I’m so many ways. This pain is unbearable... I know you want me to be strong but it so hard baby it so hard. I’m gonna find away I promise you I will. Right now nothing makes sense and I’m so lost. I just want you back. I hope I made you proud... I’m gonna keep going daddy just needs time. I love you so much. Look after us like you always did. We need you now more than ever. My lil mighty mighty tiger is a angel now. I love you baby girl forever and ever! Et opslag delt af Walt Harris (@thebigticket205) den 28. Nov, 2019 kl. 6.11 PST

Det bliver uden tvivl et brag, men det har også været en nødvendighed for Harris at få den gennemført.

Det har været en del af at komme over sorgen.

»Det er bevis på, at du kan gennemgå det værste, som du kan komme i tanke om i dit liv, og alligevel komme tilbage,« siger Walt Harris og hylder sin nu afdøde største fan.

»Jeg har fundet fred. Jeg elsker hende så meget, og jeg kommer til at gøre hende stolt lørdag aften.«