Det lyder som noget ud af Hollywood.

Men den tidligere basketball-stjerne Lamar Odom afslører, at han gik utrolig langt for at få opfyldt drømmen om at være med til OL i 2004.

Ved Legene i Athen var Lamar Odom udtaget blandt de 12 stjerner, der skulle vise sig frem for hele verdenen på det amerikanske Dream Team.

Problemet kom bare, da han fik at vide, at han ville blive dopingtestet inden afrejse. Det fortæller han i sin nye bog 'Darkness to Light', som People Magazine har fået adgang til.

Lamar Odom (th) under OL i 2004. Foto: NIGEL MARPLE Vis mere Lamar Odom (th) under OL i 2004. Foto: NIGEL MARPLE

'Under ingen omstændigheder kunne jeg komme til at give en ren prøve. Jeg havde røget hash hver dag den sommer. Panikken kom,' skriver Lamar Odom i bogen.

Sammen med sin træner googlede han 'falske penisser' og fandt vej til det, han beskriver som 'en kæmpe, sort gummip**', som ankom dagen efter.

Træneren leverede en ren omgang urin i den falske penis, der blev opbevaret i de falske testikler, der var vedhæftet penissen.

Ved dopingprøven, hvor dopingkontrolløren efter anti-dopingreglerne skal have frit udsyn til afgivelsen af dopingprøve, stak han så den falske penis ud gennem sin lynlås i bukserne og klemte på den flere gange for at fremtvinge urinen.

Lamar Odom med ekskonen Khloe Kardashian. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Lamar Odom med ekskonen Khloe Kardashian. Foto: DANNY MOLOSHOK

Herefter tjekkede dopingkontrolløreren så urinens temperatur.

'Han stak et termometer i koppen for at tjekke temperaturen. Da han var tilfreds med, at det måtte være min urin, sagde han: »Velkommen til Team USA«' skriver Lamar Odom i sin bog.

Sammen med stjerner som LeBron James, Tim Duncan, Dwyane Wade og Allen Iverson vandt Lamar Odom OL-guld i Athen, men den kuriøse dopinghistorie er langt fra det eneste opsigtsvækkende, der er kommet ud af hans nye bog.

I bogen beskriver han, hvordan han var sin ekskone Khloe Kardashian utro, og at han påstår at have været sammen med med end 2000 kvinder i sit liv. Læs mere om det her.