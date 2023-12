Reglerne er forkerte og skal laves om.

Sådan lyder beskeden fra den frustrerede svenske skistjerne Frida Karlsson.

Hun er dybt utilfreds, fordi hun sidste weekend var tvunget til at melde afbud til en World Cup-afdeling på grund af corona.

I hendes fravær scorede konkurrenterne en masse point, der kan ende med at blive afgørende i kampen om titlen.

Frida Karlsson har vundet både OL- og VM-medaljer i langrend. Foto: Georg Hochmuth/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Frida Karlsson har vundet både OL- og VM-medaljer i langrend. Foto: Georg Hochmuth/AFP/Ritzau Scanpix

Nu foreslår den 24-årige langrendsstjerne til Aftonbladet, at reglerne laves om.

»Det er forkert, hvis man skal konkurrere, selvom man er syg,« siger Frida Karlsson og fortsætter:

»Det er ikke godt for nogen.«

Hun foreslår, at atleterne skal kunne fraregne resultater i den samlede stilling.

Det skal med andre ord handle om topresultater og ikke bare om at deltage, mener hun.

For at gøre ondt værre for Frida Karlsson følte hun sig næsten ikke syg og ønskede faktisk at deltage i Gällivare. Men hun var covid-positiv.

Karlssons idé er blevet modtaget med glæde af landsholdskammeraterne Ebba Andersson og Maja Dahlqvist.

Frida Karlsson blev sidste år bedste svensker i World Cuppen med en samlet sjetteplads.

Efter de første fem konkurrencer i år ligger hun nummer fem – selvom hun altså har misset en konkurrence.

Det 'forkerte' pointsystem er dog langt fra Frida Karlssons eneste bekymring.

Forleden fortalte hun, at hun får en klump i halsen af bekymring for fremtiden. Læs hele den historie LIGE HER.