Han sagde nej til en gigantisk kontrakt - men fik en endnu større.

I første omgang afviste Aaron Judge et kontrakttilbud, der på syv år ville give ham 1,5 milliarder kroner.

Han satsede på sig selv, som man siger det i USA.

Nu har baseballstjernen, der havde is i maven, i stedet skrevet under på en aftale til 2,5 milliarder danske kroner, hvilket binder ham til det legendariske hold New York Yankees i hele ni år.

Aaron Judge og konen Samantha Bracksiec. Foto: MIKE CARLSON Vis mere Aaron Judge og konen Samantha Bracksiec. Foto: MIKE CARLSON

Judge leverede i perioden, efter han sagde nej tak til første tilbud. 62 home runs blev det til, og det gjorde ham historisk - ingen andre havde formået at gøre som den to meter høje baseball-stjerne.

Han har holdt klubben oppe i den sjove end, selvom de har haft deres udfordringer, og holdet drømmer om at hjemføre et mesterskab, efter de for første gang siden 1910'erne ikke hev et hjem i 2010'erne.

»Det er desperation,« skriver New York Times.

Judges flotte statistikker falder en smule, når holdet når til slutspillet, og det skal blive bedre, skriver avisen.

Han har selv tidligere udtalt, at han vil gøre alt, hvad der står i hans magt for få holdet det sidste stykke. Udover at vinde prisen som den mest værdifulde spiller, så er Judge tilmed kendt som en god leder.

Det må man også håbe med den kontrakt, han nu skal leve op til.