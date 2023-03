Lyt til artiklen

Han var den ene af to, der stadig kunne nå at vinde det hele, men pludseligt opgav han alt og hastede hjem af personlige årsager.

Det kom som et chok, og mystikken spredte sig, for ingen vidste, hvorfor stjernen Dawid Kubacki havde forladt en af de afgørende konkurrencer og opgivet drømmen om at vinde worldcuppen i skihop.

Der skulle gå et døgn, før hans konkurrenter og fans fik svaret på, hvorfor den polske stjerne havde pakket tasken i en fart.

Hans kone, Marta, svævede mellem liv og død.

Mystikken spredte sig, da Dawid Kubacki pludseligt hastede hjem, selvom han kunne vinde titlen. Foto: GABRIEL MONNET

Nu fortæller den 33-årige skihopstjerne om sit livs måske sværeste uge – og deler et hjerteskærende billede. Se det nederst i artiklen.

Vi spoler tiden tilbage til mandag, da polakken afslører årsagen til dramaet.

'Selvfølgelig er det her enden på sæsonen for mig, men det er ikke vigtigt nu,' skrev Dawid Kubacki på Instagram.

Han var ellers den eneste, der kunne nå at hente og overhale nordmanden Halvor Egner Granerud i den samlede stilling.

Marta var blevet indlagt på hospitalet med hjerteproblemer, og hun var i rigtig dårlig forfatning.

'Lægerne kæmper for hendes liv. Hun er i gode hænder, hun er stærk, og jeg ved, at hun vil kæmpe.'

Mens Kubacki gennemgik sit livs værste mareridt, blev hans norske rival udråbt som vinder af worldcuppen.

Men Granerud ønskede ikke at juble af respekt for sin rival og ven.

Dawid Kubacki er en af skihopsportens største stjerner. Foto: CHRISTIAN BRUNA

Lørdag gav polakken så en opdatering på sin families situation.

'Den sidste tid har været mere uforudsigelig for min familie, end noget skihop nogensinde har været.'

'Ingen konkurrence har gjort mig lige så stresset som at høre den kontinuerlige lyd fra min kones vitale monitor.'

'I dag er det konkurrencedag, og for os er det den første sejr. Marta er stabil, og hver dag gør hun lidt fremgang. Tak for al støtten,' skriver Kubacki.

Den polske stjerne har vundet seks World Cup-konkurrencer i år, og tidligere i karrieren har han vundet både VM-guld og OL-bronze samt det prestigefyldte nytårsskihop i Garmisch-Partenkirchen.

Men de sejre kan næppe måle sig med den sejr, det vil være, når Marta forhåbentlig bliver rask igen.