Bruddet mellem UFC-stjernen Alex Pereira og hans nu eksforlovede Merle Christine har været alt andet end kønt.

Parret gik fra hinanden sidste år, og ifølge Pereira skyldtes det, han pludselig opdagede, han ikke var den eneste mand i Christines liv.

»Det er svært for mig at tale om det her, for jeg har allerede slettet denne her person fra mit liv. Jeg vil bede mine fans gøre det samme. Det var en person, jeg troede på, jeg åbnede mit hjem for hende, det samme gjorde min familie. Og efter alt det fandt jeg ud af, hun var gift,« siger han i podcasten 'Full Send MMA'.

Noget, Merle Christine dog nægter.

I kommentarsporet kalder hun ekskæresten for 'en såret mand' samtidig med hun spørger til, hvordan hun kunne være gift, når hun flyttede sammen med ham.

Alex Pereira holder dog fast. Og ifølge New York Post har han på en story på Instagram delt screenshots af samtaler, der angiveligt er mellem ham og Merle Christine.

Samtidig har han delt samtaler mellem det der angiveligt skulle være Merle Christine og den anden mand.

'Venner, Merle tror, hun kan manipulere jer. Jeg har talt med hendes eksmand flere gange, og jeg ved, hvad hun er i stand til,' skrev han i den forbindelse.

Pereira har efterfølgende slettet sin eksforlovede fra Instagram, ligesom han har slettet alle spor af deres forhold.