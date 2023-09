»Jeg vil ikke have nogen minder tilbage, når jeg er 70 eller 80. Jeg forbereder mig på døden.«

Den opsigtsvækkende udmelding kommer fra snooker-legenden Ronnie O'Sullivan, der for få dagen siden vandt den store Shanghai Masters-turnering og over 1,8 millioner kroner i præmiepenge.

Ronnie O'Sullivan fylder ellers blot 48 til december, men er altså allerede begyndt at give de mange trofæer væk, som ikonet har vundet igennem karrieren.

»Jeg er ligeglad med trofæerne,« siger han videre ifølge Daily Mail, hvor han fortæller, at han allerede har foræret trofæet fra Shanghai Masters væk til en kammerat i Kina.

Med andre ord vil den syvdobbelte verdensmester have, at alle trofæer og snooker-ting er væk, når han sætter træskoene. Og det har intet med at gøre, at Ronnie O'Sullivan er alvorligt syg.

Kroppen er nemlig tip top til trods, at han tidligere har åbnet om et misbrug af både stoffer og alkohol.

»Jeg mistede nok seks-syv år af min karriere på grund af alkohol og cannabis. Og nok fire år mere, fordi jeg kæmpede med ting uden for sporten, som jeg ikke håndterede særlig godt,« lød det fra Ronnie O'Sullivan tilbage i maj.

Det fik også den sportslige konsekvens, at O'Sullivan fik frataget Irish Masters-titlen i 1998 efter at være testet positiv for cannabis.

I dag er englænderen ude af sit misbrug, og karrieren er igen på rette spor. Han indtager i øjeblikket førstepladsen på verdensranglisten.