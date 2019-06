Der var fornyet håb hos de forsvarende NBA-mestre Golden State Warriors, da stjernespilleren Kevin Durant gjorde comeback midt i finaleserien mod Toronto Raptors.

Men glæden varede kort.

For selvom Warriors endte med at reducere til 2-3, så nåede Kevin Durant kun at spille 15 minutter i sit comeback.

I begyndelsen af anden quarter trådte den langlemmede stjerne nemlig forkerte og pådrog sig en skade i akillessenen.

Foto: CLAUS ANDERSEN Vis mere Foto: CLAUS ANDERSEN

Efter sejren forlod Durant hallen på krykker og er med al sandsynlighed færdig for sæsonen.

Efter opgøret kæmpede Golden State Warriors' general manager Bob Myers med at holde tårerne tilbage, da han satte ord på Kevin Durants situation.

»Han var klarmeldt til at spille. Det var en fælles beslutning.«

»Jeg mener ikke, at man kan give nogen skylden for, hvad der er sket. Men sådan er det jo i den her verden, og hvis I vil give nogen skylden, så giv mig den,« sagde en dybt berørt Bob Myers.

Bob Myers holds back emotion as he shares that KD's injury is to his Achilles. He does not yet know the severity. pic.twitter.com/uhAbcpQ4Qv — NBA on TNT (@NBAonTNT) 11. juni 2019

Kevin Durant var senest i aktion for en måned siden, og stjernen havde derfor ikke deltaget i de fire første finalekampe mod Toronto Raptors.

30-årige Kevin Durant har siddet ude den seneste måden med en skade og har derfor ikke deltage i de fire første finalekampe mod Toronto Raptors.

En MR-skanning skal senere tirsdag kaste lys over, hvor slem skaden er.

NBA-finalen spilles som en bedst-af-syv-serie, hvilket betyder, at Toronto Raptors blot er en enkelt sejr fra at vinde titlen.

Foto: CLAUS ANDERSEN Vis mere Foto: CLAUS ANDERSEN

Golden State Warriors er derfor tvunget til at vinde to kampe for at forsvare mesterskabet.

Kevin Durant er en af NBA's største og bedst betalte profiler.

Han har vundet mesterskabet to gange med Warriors i 2017 og 2018, hvor han begge gange blev kåret til finaleseriens mest værdifulde spiller.

Fire gange er han den spiller i NBA, der har lavet flest point på en sæson.