Hun har alle odds imod sig lige nu.

Brittney Griner blev anholdt i Rusland i midten af februar for besiddelse af et cannabis-produkt, og nu sidder hun i saksen.

Den prominente basketball-stjerne bliver lige nu holdt fanget af de russiske myndigheder, mens forholdet mellem hendes hjemland, USA, og Rusland er på frysepunktet. Frygten er, at hun bliver behandlet frygteligt, fortæller AP.

Russerne har ikke ønsket at delagtigtgøre offentligheden i Griners retsproces, og lige nu står de amerikanske myndigheder uden reelle muligheder for at hjælpe hende.

I værste fald står hun til hele ti år i et russisk fængsel, men ifølge juridiske eksperter, som AP har talt med, bliver straffen formentlig en del kortere, hvis hun vælger at tilstå.

Men hun kan ikke få meget diplomatisk hjælp hjemmefra med den anspændte situation mellem stormagterne.

»Det er en advokats mareridt, når man skal gennemføre en sag, hvor det øvre politiske klima er så negativt,« siger William Butler, der er ekspert i russisk jura og professor ved Penn State Dickinson Law.

Og hvad lavede den dobbelte OL-guldvinder Griner så i Rusland i første omgang?

Ja, hun ville gerne tjene en ekstra skilling, og pengene er faktisk ret gode i Europa, selvom WNBA i USA betragtes som den klart bedste liga i verden.

Hendes varetægtsfængsling er blevet forlænget til 19. maj, og lige nu mystikken omkring hendes situation større end nogensinde.