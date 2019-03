En uheldig sag har ramt UFC-verdenen.

Onsdag kom det frem, at Ultimate Fighting Championship-kæmperen TJ Dillashaw har dumpet den dopingtest, han fik foretaget i forbindelse med en UFC-kamp mod Henry Cejudo i januar tidligere på året.

Dopingtesten er dumpet på grund af en række mistænkelige resultater.

TJ Dillashaw har efterfølgende været ude og bekræfte situationen på sin Instagram, hvor han blandt skriver, at det var USADA, USA's antidoping akademi, og NYSAC, atletikkommissionen i delstaten New York, som informerede ham om prøvens udfald.

»Ord kan på ingen måde beskrive, hvor skuffet jeg er i dette øjeblik, men I skal vide, at jeg arbejder med mit hold for at forstå, hvad der er sket, og for at finde ud af hvordan vi kan løse situationen så hurtigt som muligt,« skrev TJ Dillashaw.

Som følge af den uheldige sag TJ Dillashaw frasagt sig den titel, han besad som bantamweight-mester i Ultimate Fighting Championship.

Ifølge en journalist fra mediet ESPN er TJ Dillashaw i første omgang blevet idømt et års karantæne. Det er endnu uvist, hvad de 'mistænkelige resultater' i dopingprøven helt konkret dækker over.

Ultimate Fighting Championship er det ypperste inden for MMA-verdenen. Dysterne er blandt kendetegnende ved meget få regler og 100 pct. kropskontakt mellem udøverne.