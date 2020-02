Rugby-stjernen Josh Reynolds er havnet i lidt af en bizar sag med sin ekskæreste Arabella Del Busso.

Ifølge Reynolds og flere andre mænd er hun en fuldblodsløgner, der ikke kender nogen grænser. Blandt andet skulle hun have løjet om graviditeter og kræftsygdom.

Deres tidligere forhold var så langt fra at være på et anstændigt niveau, at de nu er endt i retten.

Her er Reynolds beskyldt for at være voldelig over for Del Busso, hvilket han også har været anholdt for.

Flere mænd står frem og fortæller om Preuskers løgne.

Men Del Bosso synes umiddelbart at have dårlige kort på hånden, da Josh Reynolds menes at have tilsagn fra hele seks andre tidligere kærester, som også har følt sig ført bag lyset af Del Bosso.

Og det er dem, der skal blive Rugby-spillerens redning, spås det ifølge news.com.au.

Der er rigeligt af løgne at tage af fra Arabella Del Bosso, som angiveligt er så falsk, at hun i virkeligheden hedder Donna Preusker, men har flere navne end de to.

»Jeg kender hende som Bella Donna Di Donato. Hun fortalte mig, at hun havde livmoderhalskræft. Jeg gav hende 2.500-3.000 dollar til behandling,« siger en tidligere kæreste, der ikke ønsker at få sin identitet frem.

»Hun kan ikke slippe af sted med at gøre det her mod folk. Hun har gjort det i flere år,« tilføjer han.

En anden ekskæreste, Michael Hayes, blev overbevist om at give hende 8.000 dollar, fordi han troede, at pengene skulle bruges til en begravelse af et familiemedlem af Donna Preusker.

Josh Reynolds har flere gange troet, at han skulle være fader til hendes barn, men de medicinske rapporter viser nu, at Donna Preusker ikke har været gravid og derfor ikke aborteret, som hun angav.

Rugby-spilleren vil torsdag være i retten for at afgive sin version af det hele.