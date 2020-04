Det er ikke alle, der stadig den dag i dag har forstået alvoren af corona-virussen.

Rugby-stjernen Nathan Cleary er en af dem, og ikke nok med at han han har svært ved at holde social afstand, så praler han også med sit samvær med en masse kvinder.

Flere billeder af den australske profil er dukket op på de sociale medier - til stor forargelse.

Her bliver det sagt kort og godt, at han er en idiot efter offentliggørelsen af et billede, hvor han tydeligt sidder meget tæt med mindst fem kvinder.

Nathan Cleary you idiot. pic.twitter.com/0xgZ5wzgLZ — Aaron MVC Official (@maher_aaron) April 28, 2020

Og her kan man se flere billeder:

#BREAKING: NRL player Nathan Cleary is under fire for breaking social distancing laws. @Danny_Weidler

#9News pic.twitter.com/WpscVeoteq — Nine News Queensland (@9NewsQueensland) April 28, 2020

Det sker på et tidspunkt, hvor han ved, at det ikke er lovligt at være mere end to personer samlet, hvorfor han ifølge Daily Telegraph nu har fået en stor bøde på 100.000 australske dollar, mere end 400.000 kroner.

Rugby-reporteren Danny Wiedler har fået denne forklaring af Cleary:

»Han har fortalt mig, at det er nogle af hans venner. De dumpede bare forbi. Det gik ret hurtigt op for ham, at det her ikke var en situation, han skulle være i, og efter et kort besøg forlod de ham,« siger Danny Wiedler og tilføjer:

»Han beklager meget, hvad der er sket. Han ved, at det var forkert, og han tager fuldt ansvar for det hele. Han har allerede undskyldt til sine holdkammerater og hele klubben Penrith,« slutter Wiedler om Cleary, der endnu ikke selv har sagt noget officielt.