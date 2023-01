Lyt til artiklen

Hvis du har information, der kan hjælpe med at fange ham, modtager du knap fire millioner kroner.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdoğan, har udlovet en kæmpe dusør på basketballstjernen Enes Freedom – tidligere kendt som Enes Kanter.

Erdoğan har desuden placeret Freedom på listen over de mest eftersøgte terrorister i landet.

Det skriver flere internationale medier som Bild og New York Post.

Basketballstjernen har i mange år været berømt og berygtet for sine stærke politiske holdninger, og det er også dem, der har gjort ham til en eftersøgt mand i sit tidligere hjemland, Tyrkiet.

»Jeg er ikke bange. Gud vil beskytte mig,« fortæller han til Bild.

»FBI overvåger mig 24 timer om dagen, syv dage om ugen. Jeg er nu amerikansk statsborger, og Tyrkiet bringer mit liv i fare.«

Freedom, som nu er hans officielle efternavn, efter han skiftede statsborgerskab, var længe allieret med Erdoğan, inden de blev uvenner.

Basketballstjernen har ofte trukket overskrifter for sine sko med politiske budskaber. Her støtter han folket i Taiwan. Foto: Michael Dwyer Vis mere Basketballstjernen har ofte trukket overskrifter for sine sko med politiske budskaber. Her støtter han folket i Taiwan. Foto: Michael Dwyer

Freedom har kaldt præsidenten 'diktator', trådt på billeder af ham i protest og endda kaldt ham 'dette århundredes Hitler'.

Han støtter desuden Fethullah Gülen, der nu er i eksil i USA, fordi han fik skylden for statskupforsøget i 2016.

Selvom Freedom nu har en dusør over hovedet, vil han ikke stoppe med at kæmpe mod den tyrkiske regering.

»Erdogan spiller den stærke mand. Men han er ikke stærk. Han er korrupt, kriminel og har blod på sine hænder. Han er bange for at tabe valget til juni,« siger basketballstjernen, der tidligere har været nomineret til Nobels Fredspris.

Ifølge Bild er også den tidligere fodboldstjerne Hakan Sükür, der var med til at vinde VM-bronze for Tyrkiet i 2002, på listen over de mest eftersøgte personer i Tyrkiet. Han lever også i eksil i USA.