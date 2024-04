Jutta Leerdam skal finde sig en ny arbejdsgiver.

For den hollandske skøjtestjerne er nemlig fortid hos storholdet Jumbo-Visma.

Det skriver Telegraaf, som har fået det bekræftet af holdets direktør, skøjtelegenden Sven Kramer.

Her fortæller han, at parterne har droppet forhandlingerne om en ny aftale.

»Vi havde en klar plan for vores samarbejde, men vi har ikke følt samme engagement, som er vigtigt for hende for at få succes. I sidste uge besluttede vi så at stoppe diskussionerne og afslutte samarbejdet,« lyder det fra Sven Kramer.

Efterfølgende har Jutta Leerdam da også kommenteret sit stop hos Jumbo-Visma.

'Jeg har brug for at prøve noget andet på det her tidspunkt i min karriere. Jeg har haft nogle hårde uger til at tænke over det. Jeg har altid fulgt mit hjerte, og jeg ved, hvad jeg vil fremover,' skriver hun blandt andet i et opslag på Instagram.

Jutta Leerdam har tidligere vundet adskillige medaljer på både klub- og landshold.

Blandt andet flere VM-guldmedaljer samt OL-sølv.

Privat danner hun par med den stenrige YouTube-bokser Jake Paul.