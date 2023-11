I slutningen af oktober blev ishockeyverdenen ramt af et stort chok, da spilleren Adam Johnson døde efter et sammenstød på isen.

Politiet har efterfølgende efterforsket sagen, og tirsdag oplyser de, at de har anholdt en mand, der er 'under mistanke for manddrab'.

Det skriver Sky News og BBC.

Nottingham Panthers-spilleren fik skåret halsen op, da en modspillers skøjte ramte ham.

En obduktion har efterfølgende bekræftet, at han døde som følge af 'en fatal skade i halsen' efter ulykken, som 8.000 tilskuere i Sheffield var vidne til.

»Vi har talt med specialiserede eksperter på hver deres felt, så de kunne hjælpe os på baggrund af vores henvendelser, og vi fortsætter det tætte arbejde med sikkerhedsafdelingen hos Sheffield City Council, der hjælper med vores efterforskning,« siger kriminalchef Becs Horsfall fra South Yorkshire Police i en pressemeddelelse.

Hun siger desuden, at ishockeyspillerens død selvsagt har efterladt mange i chok.

»Vi ved, at alle forventer, at vi behandler denne efterforskning med samme professionalisme, fairness og følsomhed, som hvis det var en hvilken som helst andet,« siger hun og fortsætter:

Adam Johnson mistede livet på isen. Foto: Paul Vernon/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Adam Johnson mistede livet på isen. Foto: Paul Vernon/AP/Ritzau Scanpix

»Vi opfordrer til, at offentligheden holder sig fra at kommentere og spekulere, da det kan forstyrre processen. Vores tanker er med alle, der er ramt af denne forfærdelige hændelse, imens vi efterforsker videre,« lyder det.

Adam Johnsons tante, Kari Johnson, har tidligere fortalt, at ishockeyspilleren blev genoplivet i ambulancen, men han klarede sig ikke igennem operationen, da de nåede frem til Sheffield’s Northern General Hospital.

»Skøjten skar lige igennem Adams luftrør, og den skar hans halspulsåre. På et tidspunkt havde de mistet ham i ambulancen, og de bragte ham tilbage,« fortalte hun.

En video af episoden, der ikke kan anbefales at se, blev spredt - og siden fjernet - fra sociale medier. Her kunne man se, hvordan Johnson først rejste sig op og begyndte at skøjte, mens han tog sig til halsen efter sammenstødet.

Han forsøgte at skøjte ud til siden af banen men faldt om. Efterfølgende blev kampen afbrudt, alt imens lægestab og personale forsøgte at redde ham.

Adam Johnson nåede i sin karriere at spille NHL-kampe for Pittsburgh Penguins. Han spillede desuden for blandt andre Malmö Redhawks, inden han skiftede til Nottingham Panthers.