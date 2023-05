Trods syv verdensmesterskaber, har livet ikke altid været en dans på roser for Ronnie O'Sullivan.

I mange har han nemlig kæmpet med et misbrug af både alkohol og cannabis.

Misbruget har fået ham til at miste flere år af sin professionelle snooker-karriere, fortæller han i sin nye selvbiografi, ifølge Sky Sports.

»Jeg mistede nok seks-syv år af min karriere på grund af alkohol og cannabis. Og nok fire år mere, fordi jeg kæmpede med ting uden for sporten, som jeg ikke håndterede særlig godt,« siger 47-årige Ronnie O'Sullivan og fortsætter:

O'Sullivan er nummer et på verdensranglisten i snooker. Foto: Steven Paston

»Jeg fokuserede ikke på snooker. Jeg tænker, at alle har den slags problemer, men der var ti år, hvor jeg ikke lavede særlig meget. Jeg trænede ikke meget, og jeg havde ikke energien til at fokusere på at vinde.«

Den engelske snookerlegende fortæller, at han blev ængstelig, når han forsøgte at socialisere med andre mennesker.

Derfor måtte han ty til hjælpemidler.

»Jeg mistede min personlighed og selvtillid og havde brug for at tage stoffer for at føle, at jeg kunne socialisere.«

O'Sullivan fik frataget Irish Masters-titlen i 1998 efter at være testet positiv for cannabis.

I dag er englænderen ude af sit misbrug, og karrieren er igen på rette spor. Han indtager i øjeblikket førstepladsen på verdensranglisten.