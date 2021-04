NBA-legenden Wilt Chamberlain er ikke længere den mest scorende spiller i Golden State Warriors-historien.

Med 53 point skrev basketballstjernen Stephen Curry sig ind i rekordbøgerne i NBA, da Golden State Warriors natten til tirsdag vandt 116-107 hjemme over Denver Nuggets.

Golden State-stjernen slog nemlig klubbens scoringsrekord, som legenden Wilt Chamberlain længe har haft med sine 17.783 point, der blev scoret i årene fra 1959 til 1965.

Curry kom med sine 53 point op på 17.818, og det var i høj grad med til at sikre sejren. 33-årige Curry har brugt årene fra 2009 til i dag på at slå klubrekorden.

- Det er specielt. Nu, hvor vi fik sejren, kan jeg bedre fordøje, hvad der lige er sket, siger Curry ifølge AFP.

- Jeg har haft nogle utrolige oplevelser med mine holdkammerater, trænere, ejere og vores fans i de seneste 12 år, siger han.

Det har taget Curry dobbelt så lang tid at score de mange point, som det tog Chamberlain.

- Med Wilt er det sådan, at hver gang du hører hans navn, så går du bare ud fra, at det er umuligt at slå hans rekorder.

- Jeg har spillet seks år mere her end ham, men det betyder stadig noget at være på toppen af den liste. Det er legendarisk, siger Curry.

Curry opnåede også en anden milepæl med sine 53 point. Han kom i fornemt selskab som en af de få NBA-spillere, der har lavet 50 point eller mere tre gange i samme sæson i flere sæsoner.

Kun Chamberlain, Michael Jordan, James Harden, Elgin Baylor, Kobe Bryant og Rick Barry har været i stand til det. Det skriver NBA på sin hjemmeside.

I 2015, 2017 og 2018 vandt Curry som en af nøglefigurerne mesterskabet sammen med Golden State.

