Mennesket havde endnu ikke sat sin fod på månen i 1968. Men Steen Juul sad for første gang nogensinde bag en travhest i et professionelt løb. Her 53 år senere er han stadig den bedste i sin sport – 70 år gammel.

Steen Juuls heste var bedre end de andres igen i 2020. Her indkørte stalden hele 4,4 millioner kroner i præmiepenge. Det var 400.000 kroner mere end nummer to på listen i Danmark.

Da B.T. møder den rutinerede travtræner på Skovbo Travbane lidt vest for Køge, ligner han heller ikke en mand, som nåede folkepensionsalderen for fire år siden.

»Det giver selvfølgelig et ekstra krydderi at kunne være med på et konkurrerende plan, fordi det kan man normalt ikke i min alder. Selvfølgelig laver hestene det hårdeste arbejde, men det kræver også en nogenlunde fysisk form at sidde bag dem, og det er da et skulderklap, at jeg kan det endnu.«

Steen Juul fungerer både som træner og kusk. Det vil sige, at han ligeledes kører sine heste i væddeløb. Foto: Philip Flindt. Vis mere Steen Juul fungerer både som træner og kusk. Det vil sige, at han ligeledes kører sine heste i væddeløb. Foto: Philip Flindt.

Når du kører først over målstregen i et hestevæddeløb, skal du give et vinderinterview samt modtage en buket blomster. Det er selvfølgelig stort, men for Steen Juul er det efterhånden blevet hverdag. Han har således vundet mere end 7.500 løb i ind- og udland siden 1968.

Alligevel er det ikke løbsdelen, som han holder mest af, når han er på arbejde.

»Jeg kunne efterhånden godt undvære at køre løb, men jeg elsker stadig at træne hestene hver dag, og at kunne gøre det i min alder, synes jeg, er et privilegium. Jeg synes, det er vigtigt at have noget at stå op til.«

De utallige sejre i eksempelvis Danmark, Sverige, Norge, Finland og Frankrig kunne dog have været færre. Juul var ved at køre i stald for sidste gang for nogle år siden.

Steen Juuls stald indkørte 4,4 millioner kroner i præmiepenge i 2020. Foto: Philp Flindt. Vis mere Steen Juuls stald indkørte 4,4 millioner kroner i præmiepenge i 2020. Foto: Philp Flindt.

»Jeg fik en kronisk sygdom. Det var leddegigt, og det var ved at stoppe mig. Men jeg er kommet på noget medicin, og det har hjulpet mig utroligt meget. Men kroppen er da mærket efterhånden, og det giver da sig selv, når man tænker på, hvor mange gange jeg har kørt rundt om Jorden i sådan en sulky.«

»Derfor har tanken om at gå på pension selvfølgelig også strejfet mig. Men det er 100 procent hestene, som holder mig kørende. Jeg er nået en alder, hvor jeg tager et år ad gangen, og jeg forsøger bare at nyde det, så længe kroppen har det okay.«

At kroppen stadig fungerer fint for den 70-årige travtræner, er tydeligt på Skovbo Travbane. Her udstråler Steen Juul overskud med et smil på læben. Han deltager i de fleste opgaver – lige fra at køre hestene i træningen til at sørge for, at deres udstyr er i orden.

Det virker altså til, at karrieren bare har kørt på skinner for Steen Juul siden 1968. Alligevel er der noget, der nager træneren med hjemmebane på Charlottenlund Travbane.

Steen Juul forrest under et træningspas på Skovbo Travbane. Foto: Philip Flindt. Vis mere Steen Juul forrest under et træningspas på Skovbo Travbane. Foto: Philip Flindt.

»Det har påvirket mig, at hestesportens popularitet har været dalende de seneste mange år. Før i tiden havde blandt andet B.T. og Ekstra Bladet flere store optakter, men nu får vi ingen opmærksomhed fra pressen. Det er selvfølgelig sportens skyld, fordi vi skal holde os interessante for pressen og ikke omvendt.«

Hvad er der gået galt fra jeres side af, som du ser det?

»Det er svært at pege på en konkret ting, fordi der er flere ting, der er gået galt. Det er blandt andet dårlig håndtering af sporten. Det er generelt bare gået den forkerte vej, og når først den snebold er begyndt at rulle, så går det stærkt.«

»Det positive er, at det er gået lidt bedre de seneste år. Det kunne så heller ikke gå dårligere, uden vi skulle lukke helt. Men når alt kommer til alt, så er jeg overbevist om, at interessen for væddeløb altid vil eksistere på en eller anden måde herhjemme.«

Steen Juul gør meget ud af at have fingeren på pulsen i stalden. Foto: Philip Flindt. Vis mere Steen Juul gør meget ud af at have fingeren på pulsen i stalden. Foto: Philip Flindt.

53 år som professionel sportsudøver med mere end 7.500 triumfer til følge. Det kan kun Steen Juul prale af. Og selvom travtræneren ikke kan sætte en dato på karrierestoppet, så ved han godt, hvornår han kan blive nødt til at trække stikket.

Han må nemlig aldrig blive en belastning for hesten eller dens ejere, der betaler ham for at træne og køre hesten.

»Jeg har lovet mig selv, at det skal være slut, når det er bedre, at en af de andre kuske sidder bag hesten i stedet for mig. Den dag, jeg tænker, at hesten er bedre tjent med en anden end mig, der er det færdigt.«

»Jeg skal kunne træffe beslutningen på et tidspunkt. Jeg skal kunne nå til den selverkendelse. Det er vigtigt for mig,« slutter Steen Juul.