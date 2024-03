Både Rasmus Højgaard og Niklas Nørgaard Møller er med allerøverst i tabellen efter tre runder i Qatar.

Efter lørdagens tredje runde er de to golfspillere nemlig med helt fremme i feltet.

Rasmus Højgaard deler førstepladsen med franske Ugo Coussaud og japanske Rikuya Hoshino, mens Niklas Nørgaard Møller har placeret sig på en delt fjerdeplads.

Trioen i front ligger i ti slag under par inden finalerunden, mens de tre spillere, der deler fjerdepladsen er blot ét slag efter.

Rasmus Højgaard spillede sig fredag langt frem i feltet med en runde i seks slag under par, og han var tæt på at gentage kunststykket lørdag. Efter fem birdies sluttede han i fem slag under par.

Niklas Nørgaard Møller sluttede i tre slag under par på lørdagens runde.

Lidt længere nede i feltet er Søren Kjeldsen, Jeff Winther, Søren Broholt Lind og Marcus Helligkilde placeret. Der skal ske mirakler, hvis de skal blande sig i toppen i finalerunden søndag.

Ved Qatar Masters er der proppet 2,5 millioner dollar i præmiepuljen. Det svarer til godt 17 millioner kroner.

/ritzau/