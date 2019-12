Danskerne var i Nacra 17 ude i en tæt kamp om guldmedaljerne, men den italienske båd var for stærk.

Danmark rejser hjem med både sølv- og bronzemedaljer fra VM i sejlsport i New Zealand.

Podiepladserne blev sikret natten til søndag dansk tid ved de afsluttende VM-sejladser i Nacra 17 og 49erFX.

I Nacra 17 var det Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck, der vandt sølv.

De lå allerede godt til på en tredjeplads inden sejladserne søndag og var endda i spil til en guldmedalje, da den australske båd fejlede i topstriden i den afgørende sejlads.

Herefter var det reelt en kamp om guld og sølv mellem den danske båd og italienske Bissaro og Frascari.

Men italienerne formåede at holde danskerne bag sig og kan dermed kalde sig verdensmestre.

- Vi kæmpede hele vejen i Medal Race, så godt vi kunne, men vi må bare sige, at italienerne var lidt bedre i det her ræs. Vi må så have førstepladsen til gode, siger sølvmedaljevinderen Lin Ea Cenholt i minutterne efter afgørelsen ifølge Dansk Sejlunion.

Ida Marie Baad og Marie Thusgaard skaffede sig bronze i 49erFX.

Det skete med et stort comeback, da parret før de afsluttende sejladser søndag lå nummer seks med 23 point op til podiet.

Det er Baad og Thusgaards anden VM-medalje, siden parret fik sølv tilbage i 2014.

/ritzau/