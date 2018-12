Den populære tv-vært på DR Sporten Tina Müller er ikke længere sammen med sin kæreste.

»Ja, det er korrekt. Jeg er single,« fortæller den sportsglade tv-vært, som særligt sportsglade danskere gennem flere år har lært at kende og holde af, til Se og Hør.

Tilbage i marts i år afslørede 41-årige Müller, at hun var i et forhold, da hun lagde et billede op på Instagram, hvor hun var sammen med en mand, som hun ikke har røbet identiteten på, hvortil hun skrev teksten ‘kærester’ og tilføjede et rødt hjerte.

Tina Müller har gennem efterhånden mange år driblet rundt som vært på henholdsvis TV 2 Sport, TV3 Sport og siden 2014 på DR Sporten. I de seneste år har hun også prøvet kræfter med værtsrollen uden for sportens verden som medvært for DR's ‘Madmagasinet’. Derudover har hun i flere år lyst op som medvært på det store årlige sportsgalla-show i Herning, ligesom hun har været udsendt til OL i 2016.

Da DR Sportens redaktion i januar flyttede til Aarhus, rykkede den altid på skærmen smilende Müller med til det jyske. Dog først efter lange overvejelser.

Hun har flere gange åbent fortalt om sit privatliv og sine planer og tanker omkring at få et donorbarn. Det har hun forsøgt to gange, men nu har hun droppet 'projektet'.

Det fortæller hun i et stort interview i det nyeste nummer af ALT for damerne. Til magasinet Panorama fortalte hun i 2016 også om sine overvejelser omkring at få et donorbarn.

»Jeg kommer til at fortryde det. Hvis jeg havde fået et donorbarn og var blevet alenemor, så ville jeg fortryde det på et tidspunkt, og det er benhårdt at sige. Jeg skulle formentlig også skifte job. Det ville ikke kunne lade sig gøre at være alenemor med de arbejdstider, jeg har. Men om 10 år kommer jeg også til at fortryde, at jeg ikke fik barn. Uanset hvad er der ikke et rigtigt og et forkert valg. Det er bare et valg, du skal træffe,« sagde Tina Müller dengang.