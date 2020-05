Thomas Kahlenberg og Mikkel Hansen går sammen med en gruppe investorer, der vil redde Michelin-restauranterne Kadeau.

Det skriver Berlingske.

Kadeau blev som mange andre restaurenter ramt hårdt af nedlukningen i forbindelse med coronakrisen.

Faktisk blev restaurenterne i København og på Bornholm erklæret konkurs, og derfor skal det 'nye' Kadeau genopstå i et nyt selskab.

Det er her, at den tidligere fodboldlandsholdspiller Thomas Kahlenberg og håndboldspilleren Mikkel Hansen har investeret deres penge sammen med en række andre personer.

Ifølge Berlingske tæller de blandt andre Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand for Københavns Lufthavne, Michael Hedegaard Lyng, tidligere direktør i industrivirksomheden NKT og ejendomsudvikleren Rasmus Friis.

Magnus Klein Kofoed, der er direktør i Kadeau, glæder sig over den nye udviklking.

»Det er fuldstændig fantastisk, at vi kan køre videre. Vi har gennem flere uger forhandlet om at finde en løsning, og derfor er det virkelig en lettelse, at det er faldet på plads,« siger han til Berlingske og fortsætter:

»Vi gik ind i året efter et rigtig godt 2019, men blev væltet omkuld af coronakrisen. Derfor er vi rigtig glade for, at vi nu kan fortælle personale og leverandører, at vi fortsætter,« siger Magnus Klein Kofoed.