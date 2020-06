Basket-legenden Michael Jordan, racerkøreren Lewis Hamilton og Dortmunds Jadon Sancho reagerer mod racisme.

Sportsstjerner fra hele verden kræver ændringer og afstandtagen til racisme, efter at den sorte George Floyd forleden mistede livet i forbindelse med en anholdelse i Minnesota.

Søndag valgte basketball-legenden Michael Jordan at stå frem på en dag, hvor der flere steder var demonstrationer.

Det samme gjorde Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton og flere fodboldspillere i forbindelse søndagens kampe i den tyske Bundesliga.

- Jeg er dybt bedrøvet, det smerter mig, og jeg er ganske enkelt vred.

- Jeg står sammen med dem, der står op mod den indgroede racisme og vold mod farvede mennesker i dette land. Vi har fået nok, siger Michael Jordan ifølge AFP om situationen i USA.

Den 57-årige legende opfordrer til fredelige demonstrationer, efter at protester i Minneapolis i dagevis har været voldelige, butikker er blevet nedbrændt, og der er begået hærværk.

Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton har ofte undret sig over, at han er den eneste sorte racerkører i Formel 1.

Hamilton efterlyser, at Formel 1-sporten reagerer på hændelserne i USA.

- Der er ikke et eneste tegn fra nogen i min sport, som selvfølgelig også er domineret af hvide mennesker. Jeg er en af de eneste farvede mennesker, men jeg står helt alene, skriver briten på Instagram.

Lewis Hamilton slår fast, at racisme ikke kun er et amerikansk problem, og at ingen er født som racist.

- Vi kan ikke opnå fred, førend vores såkaldte ledere laver en ændring. Det her foregår ikke kun i Amerika, men i Storbritannien, Spanien, Italien og alle andre steder, skriver han.

På fodboldbanerne i Tyskland blandede flere spillere sig også.

Borussia Dortmund-spilleren Jadon Sancho fremviste en støtte-t-shirt til ære for den dræbte George Floyd, da han scorede hattrick i en 6-1-sejr over Paderborn.

Senere skrev den 20-årige englænder også på Instagram:

- Skønt at få mit første hattrick i karrieren, og personligt et bittersødt øjeblik for mig, da der er vigtigere ting, der foregår i verden, som vi skal adressere og hjælpe med at ændre.

Politibetjenten, der tidligere på ugen stod bag den voldsomme anholdelse, er blevet sigtet for drab og uagtsomt manddrab. Han er desuden blevet fyret fra sit job.

I flere minutter sad betjenten med sit knæ på den sorte mands hals, der flere gange sagde, at han ikke kunne få luft.

/ritzau/AFP