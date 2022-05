Han gav hende maksimal støtte og var selv dybt nede i et hul.

Sådan forklarer den tidligere rugby-stjerne Jaryd Cachia afslutningen på sit ægteskab med Sophie Cachia.

Han var klar til at gøre en ende på sit liv, efter han stoppede karrieren, måtte droppe drømmen om politijobbet og så sin kone glemme sin forelskelse i ham.

'Jeg var så glad for at støtte hende, men jeg havde det stadig ikke godt mentalt, for jeg manglede mening med livet,' skriver han i et stærkt forord i hendes nye bog 'Then There Was Her'.

Sophie Cachia blev nemlig pludselig tiltrukket af kvinder, og hendes mand var en stor støtte. De prøvede et åbent forhold gennem et stykke tid, men det virkede kun for hende, for han var en offentlig person, som ikke kunne gå på damejagt – selv med hendes velsignelse.

Deres fælles sexliv var dog stadig godt, fortæller han.

Alligevel endte den 30-årige rugby-profil med at skubbe på, for at de kunne lave en officiel skilsmisse. Han ville bare op af kulkælderen.

'Det var altid tanken om mine børn, der holdt mig oppe. Jeg elsker at være far. Men der var så meget had at spore, når jeg så mig i spejlet. Jeg kunne ikke holde den person ud,' skriver han i bogen.

Hun var chokeret, da hun fandt ud af, hvor skidt han havde haft det.

»Det var svært at læse om, hvor ramt han var på det tidspunkt, og at han havde gemt følelserne for at beskytte mig,« siger hun til Daily Mail, hvor hun også forklarer, at hendes tiltrækning til kvinder kom i en alder af 27 år.

»Jeg kunne have været et værre pikhoved over for hende, men jeg har for meget respekt for hende som mor til mine børn til ikke at hjælpe og støtte hende,« siger han.

Nu er Sophie Cachia forlovet med den professionelle basketball-spiller Madeleine Garrick.

»Det var aldrig min mening, at forelskelsen med Jaryd skulle falme, og det har været svært at acceptere, at det skete,« siger hun.

»Men jeg var aldrig bange for at fortælle ham det, for jeg vidste, at vi aldrig ville miste den forbindelse, vi har.«

De to fortæller nu, at de stadig elsker hinanden, men mere som en familie. De har fokus på deres to børn, og Jaryd Cachia har også fundet kærligheden på ny.

»Det har været smukt at se ham forelske sig i Jacinta. Jeg ønsker bare at se ham glad,« siger ekskonen.