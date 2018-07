I juni oplevede den amerikanske skisportsstjerne Bode Miller og hans kone, Morgan Miller, den værste tragedie, der kan overgå forældre, da deres 19 måneder gamle datter, Emeline, druknede i en swimmingpool. Nu har parret for første gang valgt at tale ud om deres forfærdelige tab i et tv-interview med NBCs morgen-tv-program Today.

»Der går ikke en dag, hvor jeg ikke beder for muligheden for at gå tilbage til den dag og gøre det anerledes. Men nu har vi en mulighed for at gøre andre forældres dage anerledes,« siger Morgan Miller i interviewet.

Hun forklarer, at dagen, hvor ulykken fandt sted, havde været som mange andre. Bode Miller havde startet dagen med at svømme og lege med sine børn, familien havde været til fødselsdagsfest, og Morgan Miller havde haft Emelie med på visit hos nogle venner og bedsteforældre. Bode Miller skulle køre sin ældste datter til en softball-kamp, og imens tog Morgan Miller sine børn, inklusiv Emeline, med over til naboerne, som de ofte besøgte.

Morgan Miller drak te og snakkede med sin nabo, mens hun så på børnene lege, og Emeline gik frem og tilbage på et område, der var omkring 4-5 meter. Få øjeblikke senere blev der pludselig stille, og Morgan spurgte de andre børn, hvor Emeline var blevet af, før hun løb om til swimmingpoolen, hvor hun så sin datter.

Morgan Miller forklarer i interviewet, hvordan hun løb hen til poolen, hoppede i og begyndte at give førstehjælp, mens naboen ringede til alarmcentralen. Desværre stod Emelines liv ikke til at redde, da hun i en for lang periode ikke havde fået ilt til hjernen.

»Skyld er en meget kraftfuld ting, og selvom det er rædselsfuldt, og det er forfærdeligt at leve med det, og jeg håber og beder til, at det bliver nemmere, så er jeg nu langt mere bevidst om det her til at sørge for, at det aldrig sker igen,« siger Morgan Miller.

Parret har siden fundet ud af, at drukning er den hyppigste utilsigtede dødsårsag for børn i alereden 1-4 år i USA.

Bode og Morgan Miller har sammen en anden datter, og de venter deres tredje fælles barn senere i år.