Wrestleren Ronda Rousey fik en grim skade under optagelserne til en tv-serie.

For den 32-årige amerikaner fik hånden i klemme i en dør, og det gik hårdt ud over den ene finger.

Det viser hun selv frem i et billede på Instagram, der ikke efterlader nogen tvivl om, hvor grim skaden er.

'Det er kommet frem, at jeg næsten mistede fingeren under optagelserne til '911' på Fox,' skriver Ronda Rousey til et billede - som kan ses i bunden af artiklen - hvor hun viser en meget medtaget langefinger frem.

Hun forklarer, at det var en dør til en båd, der forårsagede uheldet, men i første omgang tog hun det ikke så alvorligt.

'Jeg troede, jeg bare havde slået fingrene, så jeg skød lige færdig, før jeg kiggede (jeg ved, det lyder vanvittigt, men jeg er vant til et live-publikum og viser aldrig smerte, medmindre det er meningen)' skriver Ronda Rousey, der også har været med i UFC.

Da der var pause gik hun dog med det samme til instruktøren, og hun blev sendt i en ambulance og hastet på hospitalet.

Her blev knoglen i fingeren sat på plads, og det samme gjorde senen ved hjælp af nogle plader og skruer, forklarer Rousey i opslaget.

Skaden har dog ikke betydet, at hun nu holder en lang pause, indtil fingeren er helet, for allerede dagen efter var hun tilbage bag kameraet for at gøre optagelserne færdige.

'Moderne medicin fascinerer mig. Jeg havde allerede 50 procent af bevægeligheden tilbage efter tre dage,' fortæller Ronda Rousey, der opfordrer sine mange fans til at se serien for at se hvor 'god hun er til sit skuespil selvom fingeren var ved at falde af.'

Mens det ikke havde den store betydning i forhold til Rouseys skuespil, betyder skaden i fingeren dog nok, at hun må holde en pause fra sport, indtil den er helet og god igen.

Ronda Rousey har før dyrket en del MMA, men nu er det wrestlingen hun fokuserer på.