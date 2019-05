Rugbystjernen Israel Folau er fortid på det australske rugbyhold New South Wales Waratahs og for det australske landshold.

Australieren har pludselig fået sin kontrakt anulleret af det australske rugbyforbund.

Det sker efter, at Folau lagde et kontroversielt billede op på sin instagram, som blandt andet siger, at helvede venter forude for homoseksuelle, alkoholikere og løgnere.

Og det er det budskab, som har fået ham i fedtefadet. For det bryder med det australske rugbyforbunds værdier, skriver news.com.au.

Vis dette opslag på Instagram Those that are living in Sin will end up in Hell unless you repent. Jesus Christ loves you and is giving you time to turn away from your sin and come to him. _______________ Now the works of the flesh are manifest, which are these , adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Galatians 5:19‭-‬21 KJV _______________ Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Acts 2:38 KJV _______________ And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent: Acts 17:30 KJV _______________ Et opslag delt af Israel Folau (@izzyfolau) den 10. Apr, 2019 kl. 1.18 PDT

Det var et uafhængigt panel af tre personer, som så sig nødsaget til at rive Folaus kontrakt over, som angiveligt var fire millioner værd.

Rugbyspilleren mistede samtidig en sponsoraftale med sportsfirmaet Asics.

»Vi ønsker at sende et klart budskab til alle rugbyfans om, at vi er nødt til at stå fast på vores værdier,« fastslår Raelene Castle, som er formand for det australske rugbyforbund.

Rugbyforbundet har ikke været i kontakt med Folau siden den drastiske afgørelse, og man afventer fortsat, om han accepterer eller anker dommen.

Folau’s contract terminated



“While NSWRU is disappointed to lose a player of Israel’s calibre, rugby has a Code of Conduct and values that we must adhere to ensure that our game remains a game for all, no matter people’s background or beliefs.”



Here’s the statement in full: pic.twitter.com/fQnHlG8zDE — Ruth Wynn-Williams (@RuthWW) 17. maj 2019

Folau blev opdraget som mormon, som er en religiøs og kulturel gruppe, som lever efter Guds værdier. Og det er altså de værdier, som har fået ham i klemme.

»Forløbet har været virkelig udfordrende for mig, men det har også været opmuntrende at se, hvad Gud vil med mig,« siger Folau efter dommen.

Den 30-årige center-spiller, som nåede at spille 69 kampe for Waratahs og er nu fri til at spille for hvilken som helst anden klub.

Reportere siger dog, at den tidligere NRL og AFL stjerne formentligt er tvunget til at kigge på klubber i udlandet, hvis han vil fortsætte sin karriere på grønsværen. Han har tidligere spillet for de australske hold Melbourne Storm og Brisbane Broncos.