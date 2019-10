Et fald under en træning endte med at få nogle grimme konsekvenser for Ingrid Landmark Tandrevold.

For den norske biatlet (skiskytte, red.) har fået madforgiftning. Og det lyder måske mærkeligt, men den er god nok.

Det fortæller Ingrid Landmark Tandrevold selv i en video på YouTube, som hun har lagt ud torsdag. Faldet gjorde, at hun måtte rejse tidligere hjem end sine holdkammerater.

»Det gik egentlig godt,« fortæller hun om træningsturen, der i sidste ende gjorde hende så syg, at hun vendte hjem til Norge.

Ingrid Landmark Tandrevold of Norway competes during the women's 4x6 km relay competition at the IBU World Biathlon Championships in Oestersund, Sweden, on March 16, 2019.

»Jeg snublede under en løbetur og fik kolort eller noget andet ækelt i munden. Jeg var slået helt ud i to dage, og så prøvede jeg at få gang i træningen igen,« fortæller 23-årige Ingrid Landmark Tandrevold.

Men det var ikke let at få gang i kroppen igen efter den hårde omgang. Det afslører et klip, hun har delt fra sin træning, hvor hun lettere forpustet satte ord på, hvordan hun præcist havde det i det øjeblik, videoen blev lavet.

»Jeg føler mig som budding. Pulsen er fin. Kroppen og følelsen er som en lasagne, der er faldet ud af bakken og bliver liggende. Sådan har jeg det lige nu. Men det har været endnu værre,« forklarer hun i klippet.

Ingrid Landmark Tandrevold er nu i Oslo, og her gør hun sig klar til den kommende sæson, hvor hun håber på at føje flere medaljer til samlingen. Den 23-årige nordmand har i forvejen en samling, der blandt andet tæller VM-guld, VM-sølv og EM-sølv. Derudover var hun med ved vinter-OL i 2018, hvor hendes bedste resultat blev en fjerdeplads.