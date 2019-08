Lamar Odom har fundet kærligheden på ny.

»Hvad vi har, er mere, end hvad alle kan se.«

Sådan skriver den tidligere basketballspiller i et opslag på Instagram, hvor han viser sin nye kæreste, Sabrina Parr, frem.

Det er første gang siden skilsmissen fra realitystjernen Khloé Kardashian, at Lamar Odom har vist en ny kvinde frem. I hvert fald offentligt, og efter at have afsløret forholdet har han delt endnu et billede, hvor han hylder den nye kvinde i sit liv.

Vis dette opslag på Instagram “ What we have is much more than they can see...” @getuptoparr Et opslag delt af Lamar Odom (@lamarodom) den 2. Aug, 2019 kl. 5.53 PDT

Men hvad der egentlig bare skulle have været en kærlig afsløring, endte med en masse grimme beskeder under Lamar Odoms opslag.

Mange begyndte at skrive, at det var 'godt, han endelig havde fundet en mørk kvinde igen'.

Og mange af Khloé Kardashians fans så opslaget som en hån mod ekskonen, som han efter fire års ægteskab blev separeret fra i 2013 og skilt fra i 2016.

Mens nogle sågar sviner Khloé Kardashian til, forsvarer mange hende også og skriver, at hun altid var en god kone for Lamar Odom, da de var sammen.

Lamar Odom og Khloé Kardashian var gift i fire år, inden de blev separeret i 2013. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Lamar Odom og Khloé Kardashian var gift i fire år, inden de blev separeret i 2013. Foto: DANNY MOLOSHOK

Under et af billederne har Lamar Odom citeret Malcom X, og det har for alvor fået sindene i kog.

»Det er ligesom, når du har kaffe, der er for sort, hvilket betyder, den er for stærk – hvad gør du så? Du kommer mælk i, så den ikke er så stærk. Men hvis du hælder for meget mælk i, ved du ikke engang, du har fået kaffe. Før var den varm, men nu er den kold. Før var den stærk, men nu er den svag. Før vækkede den dig, men nu falder du i søvn,« skriver 39-årige Lamar Odom.

Og det har fået mange til at tolke det, som om det handler om hudfarve – og igen bliver forholdet til Khloé Kardashian nævnt.

Men nu har Lamar Odom fået nok. For i en tekst til et nyt billede med Sabrina Parr, som kan ses i bunden af artiklen, understreger han, at ingen af hans opslag handler om Khloé Kardashian. Eller hudfarve.

»Jeg er lidt skuffet over at læse, hvordan folk bruger mine ord til at drage deres egne konklusioner om ting, der slet ikke er sandheden eller min virkelighed,« indleder Lamar Odom sit opslag.

»Dette opslag er ikke for at gå imod nogen, heller ikke min ekskone, som jeg stadig har den dybeste respekt for. Jeg er bare for kærligheden. Kan jeg ikke være det, uden folk bliver stødt? Hvorfor gør det jer så sure?« skriver Lamar Odom.

»Vores sorte kvinder er blevet holdt nede i årtier. Jeg beslutter mig nu for at sende dem og min NYE KVINDE masser af kærlighed. Mit opslag går ud til den nye kvinde i mit liv – jeg kommer til at fortælle hende hver dag, hvor smuk hun er både indeni og udenpå,« skriver Lamar Odom og takker kæresten for at have lært ham meget om værdier.

Lamar Odom har i en selvbiografi, der udkom for nylig, indrømmet, at han var sin verdensberømte ekskone utro, og at han samtidig var afhængig af stoffer.

»Jeg kunne ikke holde min p.. i bukserne eller kokainen ude af min næse. Jeg ville ønske, jeg havde været en bedre mand. Det (utroskaben, red.) nager mig stadig i dag. Men den fortrydelse er noget, man skal lære at leve med,« skriver Lamar Odom i selvbiografien 'Darkness to Light'.

Selv om parret havde været separeret i et par år, var Khloé Kardashian ved Lamar Odoms side, da han tog en overdosis på et hotelværelse i oktober 2015. Og hun var der også, da han vågnede i hospitalssengen.

»Hendes kærlighed til mig må have været betingelsesløs. Det er det eneste, der kunne give hende styrken til stadig at elske mig på det tidspunkt,« skriver Lamar Odom i sin bog.

Han spillede blandt andet for Los Angeles Lakers, inden han stoppede sin aktive karriere i 2013.