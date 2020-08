Ruslands atletikforbund har efter udsagn betalt en dopingbøde til World Athletics.

Lysere tider kan være på vej for Ruslands atletikudøvere.

Det Russiske Atletikforbund (Rusaf) siger onsdag, at det har betalt en bøde, som russerne har fået i forbindelse med dopingbrug og manipulation med dopingprøver.

World Athletics gav i slutningen af juli russerne en tidsfrist på to uger. Her skulle det russiske forbund betale 6,3 millioner dollar, cirka 40 millioner kroner, for ikke at blive udelukket.

De 6,3 millioner var den resterende del af den oprindelige bøde på 10 millioner dollar.

Det fulde beløb er angiveligt betalt med hjælp fra landets sportsministerium.

Bøden er en del af flere sanktioner mod Rusaf for at have forbrudt sig mod internationale antidopingregler.

Russisk atletik har været i krise siden 2015, hvor landet blev udelukket fra internationale konkurrencer på grund af omfattende dopingsnyd i landet. Forbundet har været suspenderet i fem år.

En udelukkelse ville betyde, at de russiske atletikudøvere ikke kunne deltage i internationale begivenheder næste år, heriblandt det udsatte OL i Tokyo.

Foruden bøden forlanger World Athletics, at Rusaf skal fremlægge en detaljeret plan for, hvordan forbundet vil arbejde for antidoping og gennemføre ledelsesreformer, før suspenderingen kan ophæves.

Ifølge Rusaf er en sådan plan ved at blive udarbejdet i samarbejde med Ruslands Olympiske Komité, Ruslands antidopinglaboratorie og sportsministerium.

/ritzau/AFP