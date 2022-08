Lyt til artiklen

94 millioner kroner.

Det er det svimlende beløb, at et Mickey Mantle baseballkort netop er blevet solgt for.

New York Post skriver, at det er det dyreste af slagsen nogensinde.

Det er såkaldt rookie-kort i bedste stand fra 1952. Samleren Alan Rosen købte det tilbage i 1991 for 50.000 dollar – svarende til 372.000 kroner.

Mickey Mantle fra hans tid i New York Yankees. Foto: Unknown Vis mere Mickey Mantle fra hans tid i New York Yankees. Foto: Unknown

Samleren har derfor tjent et svimlende millionbeløb på kortet, der blev solgt via aktionshuset Heritage Auctions.

Mickey Mantle døde i 1995 og var en såkaldt 'switch-hitter' for New York Yankees. Han kom i National Baseball Hall of Fame i 1974.

Den tidligere rekord for det dyreste baseballkort blev sat tidligere på måneden, da et Honus Wagner-kort fra 1909 blev solgt for 7,25 millioner dollar – svarende til 54 millioner kroner.

Den rekordhøje pris for Mantle-kortet kommer midt i en periode, hvor sportssamlerobjekter er i høj kurs. Alt fra fodboldtrøjer til sportskort bliver solgt til skyhøje priser.

I maj i år blev den afdøde argentinske fodboldstjerne Diego Maradonas trøje fra VM-kvartfinalen i 1986 solgt for 63 millioner kroner.

Det var i den trøje, at Maradona sammen med det argentinske landshold besejrede England med 2-1 ved VM i Mexico. Det første mål scorede han med hånden og sagde efterfølgende, at det var 'Guds hånd', der havde sendt bolden i mål bag den engelske målmand Peter Shilton.