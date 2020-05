Mange forbinder måske bowling med ting som fadøl, en stor buffet og hyggelige stunder i venners selskab. Men det er faktisk mere end det. For mange danskere er der tale om en stor sportsgren.

Og på nuværende tidspunkt kan landets knap 4.900 medlemmer af Danmarks Bowling Forbund ikke få lov til at tilbringe deres tid på bowlingbanerne, selv om der kan holdes afstand mellem spillerne.

For bowlingsporten er hårdt ramt i øjeblikket, hvor størstedelen af indendørs idræt er sat på pause, og udsigterne til at komme i gang igen ligger et godt stykke ud i fremtiden.

»Det er et problem, for vi har blandt andet en sæson, der ikke er afsluttet. Normalt ville vi være på vej ind i en sommerpause, efter sæsonen ville være afsluttet i maj,« siger Torben V. Andersen, bestyrelsesformand i Danmarks Bowling Forbund, til B.T.

Hvis alt går vel i fase to af Danmarks genåbning, så kan Danmarks Bowling Forbund sandsynligvis se frem til, at de igen kan få lov at spille. Foto: JENNY VAUGHAN

Ifølge bestyrelsesformanden arbejdes der dog på en plan, så den igangværende sæson kan afsluttes, og den nye sæson bliver rykket nogle uger længere hen i kalenderen. Men det kræver dog én ting.

»Vi vil bare gerne have svar på, hvornår vi kan begynde. Noget tyder på, at vi kommer med i fase tre (for regeringens genåbningsplan, red.), men ingen kan vide noget,« siger han.

Torben V. Andersen er især nervøs for, at bowlingsporten ikke får lov at starte op igen, selv hvis den nuværende udvikling skulle holde stand frem til 8. juni.

»Vi har ingen problemer i forhold til at overholde retningslinjerne. Vi har stort set ikke nogen kropskontakt, måske kun et skulderklap eller en high-five, men det kan vi sagtens sige, at det gør vi bare ikke,« siger han og fortsætter:

I Bangkok, Thailand har man brugt coronakrisen på at desinficere bowlingbanerne i frygt for den smitsomme virus. Foto: CHALINEE THIRASUPA

»Men jeg frygter, at man forbinder bowling for meget med firmafester og weekendture. At man tænker, bowling er fest og farver på lige fod med diskoteker og klubber, så vi først for lov til at åbne senere,« siger Torben V. Andersen.

Siden marts måned har bowlingsporten og Danmarks Bowling Forbunds knap 4.900 medlemmer haft ufrivillig pause som følge af coronavirussens indtog i Danmark.

Og selv om det er ved at være længe siden, at kuglerne har været i spil, så mener Torben V. Andersen stadig, at det skal være forsvarligt, inden der åbnes op i landets bowlingcentre.

»I min posittion som formand vil jeg selvfølgelig gerne have sporten i gang, men som person synes jeg også, at det skal være fornuftigt,« siger han og tilføjer:

Formand for Danmarks Idræftsforbund, Niels Nygaard. Foto: Niels Christian Vilmann

»Vi er alle sammen glade for sporten, men det skal ikke være med livet som indsats, og vi ønsker heller ikke at presse vores medlemmer ud i noget, de ikke har det godt med,« siger Torben V. Andersen.

Ifølge formanden for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard, kan bowlingspillere rundt om i landet dog godt se frem til at komme tilbage til sporten, hvis næste fase i genåbningen udfoldes som planlagt.

»Hovedproblematikken i forhold til breddeidrætten er forsamlingsforbuddet på 10 mennesker, hvor mange af aktiviteterne typisk involverer flere mennesker. Og så er der hele problematikken omkring kropskontakt,« siger han og tilføjer:

»Her i første omgang er det derfor kun breddeidrætterne uden kropskontakt, der er åbnet op. I næste fase vil eksempelvis bowling så være medtaget, hvis tingene forløber, som de skal,« siger Niels Nygaard.