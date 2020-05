Mens sporten ligger stille, falder antallet af nye henvendelser til Center for Ludomani.

Coronapandemien har efterladt et gevaldigt tomrum hos sportsfanatikere, der er vant til at kunne vælge og vrage mellem topsport på tv-skærmen.

Stort set samtlige idrætsgrene har ligget underdrejet siden begyndelsen af marts. Først lørdag var der igen international topsport på skærmen, da den tyske Bundesliga genoptog sæsonen som den første store europæiske liga.

Den besynderlige situation har dog haft en positiv sideeffekt: Det minimale udbud af kampe og fraværet af bettingreklamer har naturligt nok gjort et mærkbart indhug i antallet af nye spilafhængige.

- Vi oplever et fald i antallet af nye klienter, siger centerleder ved Center for Ludomani Michael Bay Jørsel.

- Muligheden for at se spilreklamer, muligheden for livebetting, og muligheden for hele tiden at være på, den er væk lige i øjeblikket, forklarer han.

Centeret fik sidste år 696 nye henvendelser fra personer med spilproblemer. Mere end halvdelen af opkaldene kom fra unge mellem 18 og 30 år, og mange af dem er blevet afhængige af at spille på sportskampe.

- De unge er blevet eksponeret for reklamerne, mens de har set bold i tv sammen med vennerne. Nu er reklamerne væk, og det har stor betydning, siger Michael Bay Jørsel.

Ifølge en opgørelse fra Kantar Gallup var der sidste år i gennemsnit 1197 bettingreklamer i dansk radio og tv hvert eneste døgn.

Tallet er næsten tredoblet siden 2012, og det er på høje tid, at politikerne griber ind, mener Michael Bay Jørsel.

- Pårørende til ludomaner har i lang tid spurgt os, hvorfor vi ikke gør noget ved de mange reklamer.

- Derfor har jeg gennem mange år sagt: Lad os få noget regulering tenderende til et egentligt forbud mod reklamer for spil, siger centerlederen.

På Christiansborg var spørgsmålet på dagsordenen sidste år, hvor man forsøgte at få spiludbyderne til at indgå en fælles aftale om at begrænse antallet af reklamer.

Men planen blev underkendt af Konkurrencestyrelsen, og derfor skal partierne nu drøfte nye tiltag.

- Vi mener, at omfanget er blevet alt for voldsomt, siger Socialdemokratiets skatteordfører, Troels Ravn (S), der forventer, at ordførerkredsen vil tage sagen op med skatteminister Morten Bødskov (S) før sommerferien.

- Jeg vurderer ikke, at et decideret forbud er sandsynligt, og jeg mener heller ikke, at det er vejen frem. Kunsten er, at vi skal have spil som en fornøjelse, uden at det går over gevind.

- Men det er gået amok, og det er et spilmarked, der i den grad trænger til en regulering, lyder det fra Troels Ravn.

Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm (V), vil også gerne begrænse antallet af reklamer, men ser helst, at det sker uden lovindgreb.

/ritzau/